Jablonec n. N. – Deset netradičních disciplín čekalo na účastníky už tradičního Silvestrovského desetiboje, například skok do dálky dvojic, pivní štafeta, houbičky, šipky a ještě další. Desetiboj se konal opět v jablonecké atletické hale na Střelnici.

Duchovním otcem akce je bývalý atlet Václav Novotný a tváří tradičního klání pravidelně Barbora Špotáková, která si silvestrovský program v Jablonci, pokud jí to časové možnosti dovolí, nikdy nenechá ujít. Každoročně se zúčastňuje také tým fotbalistek Čertice pod vedením svého trenéra Jana Štola. „Chodíme sem pravidelně, je to taková pohodová akce, kterou si poslední den v roce užijeme. A těší mě, že si čas na ni najde i Bára Špotáková, která je tady letos s kočárkem a oběma caparty,“ uvedl kouč Čertic Honza Štol, který nastoupil s družstvem složeným z hráček, členů realizačního týmu a fanoušků.

A jaká pro ně byla nejtěžší a nejlehčí disciplína? „To je těžké říct. Ale vím určitě, že pro mne to bude asi pivní štafeta, i když historicky jsme v ní vždycky úspěšní. A náročná byla i hned úvodní pětinožka. Dnes už ji máme za sebou. Za posledních deset let jsme do cíle dorazili dvakrát, letos to bylo podruhé. To je opravdu náročná disciplína. Předtím jsme se vždycky někde cestou rozbili. Ale letos nám patřilo šesté místo,“ pochlubil se hned úvodním úspěchem fotbalový trenér.

PIVNÍ ŠTAFETY POBAVÍ

Pro diváky, kteří se přišli do atletické haly pobavit, byla zajímavá pivní štafeta. Jaká byla její pravidla, upřesnil Honza Štol. „Nastupuje pětičlenné družstvo, jeden vypije lahváče na ex, nad hlavu ho otočí, že nic nezbylo a pískne. Pak teprve může ve štafetě nastoupit další. Počítá se čas, za které celé družstvo zvládne vypít své lahve,“ popsal oblíbenou disciplínu kouč Čertic.

A s úsměvem ještě dodal: „Podle toho, jak zvládneme pivní štafety, tak se bude vyvíjet i večerní silvestrovský program… Zatím ještě nevím, jak to letos dopadne, jak se štafetami, tak se silvestrem.“ Jablonecká Bára Špotáková se právě připravovala na další disciplínu, skok ve dvojici. Potvrdila ale, že je ráda, že se jí opět podařilo na silvestra do Jablonce dorazit.

HNED ZAČNE TRÉNOVAT

„Zatím se mi daří, že jsme tu každý rok. Všechny disciplíny jsou fajn. Největší výzva je pivní štafeta. Ta je taky asi nejzábavnější.“ Bára, která v desetiboji posílila tým Beercelony, také potvrdila, že v novém roce dlouho odpočívat nebude a hned se zapojí do tréninkové činnosti. „Od začátku roku to bude pro mne v pracovním, tréninkovém režimu. Se dvěma dětmi do bude asi trochu víc náročné. Musí kolem mne fungovat hodně lidí, všechno musí klapat. Nejdůležitější bude, aby byli všichni zdraví,“ přála si úspěšná atletka do nového roku. A její osobní přání?

BÁRA ZAMÍŘÍ NA SVĚT

„Doufám, že se zase brzy zařadím do oštěpařské špičky. A když by všechno vyšlo, tak bych se chtěla alespoň zúčastnit mistrovství světa, které se koná na podzim. S úsměvem také potvrdila, že hlídání potomků zajišťují kvalitně spíše babičky, protože dědeček má také, díky atletice, časově nabito.

„Akci pořádá můj bývalý atletický svěřenec Václav Novotný. Koná se už víc jak dvacet let. Letos je tady dobrá závodnická úroveň, dokonce se zúčastní také atleti ze Sparty, kteří jsou v Jablonci na soustředění,“ uvedl dědeček a aktivní trenér AC Jablonec nad Nisou František Špoták.

PŘIJELI TAKÉ ULTRAS

S Bárou do Jablonce také dorazili fanoušci a přátelé, kteří ji doprovázejí často nejen na domácí klání, ale i do zahraničí. „Vždycky zorganizují autobus a Bára jim finančně pomůže uhradit náklady. A pak jí společně vyrazí fandit. Byli takhle už třeba v Berlíně nebo v Londýně a říkají si Bára Ultras,“ vysvětlil tatínek úspěšné oštěpařky.

FANOUŠEK JE Z HMV

„Jsem fanoušek atletiky a pocházím z HMV, pro ty, co nevědí, tak z hlavního města vesmíru, tedy z Jablonce. Dnes sportuju za tým Beercelony. Jezdím a fandím. Říkají mi Kikirik Kikirikovič. Máme už něco za sebou a čeká nás štafeta, hod pingpongovým míčkem a houbička. Na tu máme super adepta. Doufám, že zůstaneme na bedně, jako skoro každý rok,“ uvedl zástupce Beercelony.

Jak potvrdili všichni účastníci, nejzábavnější byla pivní štafeta. Vzhledem k tomu, že byla v pořadí téměř na začátku programu, mnohým zkomplikovala další výborné výkony. Ale ne trenérce atletiky TJ LIAZ Evě Mikulové.

„Pivní štafeta je disciplína o velké zodpovědnosti. A dokonce Baruška Špotáková zjišťuje několik let, jak to pokaždé uděláme, že pivo vypijeme ze všech nejrychleji. A tak doufám, že i letos budeme nejlepší a že nás nepřekonají. Soupeřům radit určitě nebudu. Ale letos mi to pivo moc nechutnalo, protože bylo řezané. Ale pro kolektiv se ráda obětuju.“