Organizátorem již tradičního klání pod koši byl Tonda Gilar. „Opět se sešla na palubovce stejná mužstva, která se turnaje pravidelně zúčastňuje. Jsem spokojený. Jen mě mrzí, že nemůžu hrát, protože mám zlomené prsty,“ řekl pořadatel turnaje.

Mezi účastníky nechyběli takoví, kteří se pravidelně účastní mistrovství Evropy nebo mistrovství světa veteránů. A tam se v tvrdé konkurenci utkají opravdové bývalé basketbalové hvězdy. „S takovými hráči je tady radost si zahrát,“ potvrdil Tonda Gilar. Na všechny účastníky čekaly zase zajímavé ceny, které nezklamaly. Vratislavické pivo a dárky od ABB Jablonec a firmy Stamonta potěšily každého. A jak si vedli domácí? „Sice stárneme, ale musím říct, že výkon v zápasech držíme stále stejný. A ten, komu docházejí síly, si může odskočit na výborné občerstvení, které je pro hráče přichystané. Mám radost z toho, že tentokrát většina v Jablonci přenocuje a společně zajdeme ještě na společnou večeři a začneme plánovat příští jubilejní desátý ročník,“ dodal bývalý basketbalista Gilar.

Ani jednou nechyběl

Jan Peklo, zvaný Čert, dorazil do Jablonce až z Plzně a patří mezi ty, kteří se turnaje zúčastňují od samého začátku. „Už jsem tady po deváté a je úžasné, jak dobře má hlavní pořadatel turnaj připravený,“ pochválil Tondu Gilara jeden z účastníků. Na palubovce bojoval za tým Sodoma, který se od roku 2009 také zúčastňuje mistrovství Evropy a světa veteránů. „Jsme stálými účastníky jabloneckého turnaje a určitě nám stojí za to sem každoročně dorazit. V týmu, který jezdí na evropské a světové podniky, hrají veteráni z celé republiky, z Domažlicka, Sokolova, Mariánských lázní a dalších měst. K přípravě se scházíme každý měsíc, ale listopad si necháváme volný pro akci v Jablonci. Jinak se zúčastňujeme podobných turnajů skoro každý měsíc a také my organizujeme několik akcí. Teď nás čeká Mikulášská,“ uvedl k účasti Honza Peklo – Čert.

Připomenul, že ve věku veteránů se počet aktivně sportujících lidí stále snižuje. A opak by měl být pravdou, protože pohyb je lék. Zdůraznil, že dát pak dohromady kvalitní basketbalové mužstvo bývá někdy obtížné.

Jezdí po celem světě

A jestli je rozdíl mezi současným basketbalem a tím, který Čert a jeho spoluhráči aktivně hrávali? „Rozdíl velký není. Ten dnešní je ostřejší, to jsme zažili letos na mistrovství světa v Helsinkách. Jinak je to skoro stejné. Jen my jsme asi, jako veteráni, o trochu pomalejší. Ale už máme za sebou MS v Brazílii, na Floridě, v Itálii, teď nás čeká „výlet“ do Malagy. Byli jsme kdysi všichni výkonnostní sportovci a byli mezi námi i bývalí opravdoví borci v basketu, třeba Kamil Brabenec, dnes 65+ a další,“ zavzpomínal Honza "Cert" z Plzně.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. JASNÍ FAVORITI, 2. SODOMA, 3. BK SLANÝ, 4. BIŽU JBC

NEJLEPŠÍ HRÁČ: PEUCHART ( SODOMA)

NEJLEPŠÍ STŘELEC: WIEDNER (SLANÝ),

SYMPAŤÁK TURNAJE: KRSEK (BIŽU JABLONEC), CENA FAIR PLAY: DVOŘÁK (FAVORITI)