Jablonec n. N. – Galavečer bojových sportů to je adrenalin, zábava, sport, ale také přehlídka krásných žen i mužů. Městská hala v Jablonci nad Nisou se tak na jeden večer proměnila ve stánek této velkolepé show.

A že bylo na co koukat. Čtvrteční Iron fight night 4 byl zatím nejúspěšnější za dob svého konání.



Noc bojovníků si v Jablonci tradičně nechtějí nechat ujít nejen milovníci boxu, ale také krásné ženy, které své muže doprovází. Tento fakt je zřejmý hned, jak projdu vchodem na plochu, kde se obvykle konají nohejbalová utkání. Prostoru dominuje ring. Přicházím a vše už je v plném proudu. Hosté, kteří si připlatili sedí u stolů, které jsou rozmístěné kolem ringu. Jejich pohledy jsou hladové nejen po dobrotách, jako jsou minizákusky všech barev, řízečky, paštiky, zelenina nebo slané rolády, ale především po zápasnících v ringu.



Usedám vedle kamaráda na židli v zaplněném hledišti a přidávám se též k dychtivým pohledům. „Nezůstávej v rohu, makej, tak je to dobře,“ radí svému svěřenci trenér, který zůstává za provazy ringu. Podle programu proti sobě nastoupili Vojtěch Kochta z Iron Fighters, Tiger team a Michal Mezírka z Prahy. Leží na zemi a jeden buší do druhého. To můžou? „Zápasí v MMA do 75 kilo, což znamená, že mohou všechno, kopat, boxovat i druhého skolit na zem,“ vysvětluje mi kamarád po pravici, který má s boxem také zkušenosti.