A jak potvrdil jeden z nich, Filip Štupl, pořadatelé byli s průběhem spokojení. „Všechno od začátku klapalo, jak mělo. A hlavně nám vyšlo počasí. A těšíme se, že letos vybereme víc peněz, než loni. To jsme získali sedmdesát dva tisíc patnáct korun,“ uvedl Štupl a ze své moderátorské pozice nabádal přítomné: „Hodně jezte, hodně pijte, připravili jsme tady toho pro vás opravdu hodně. A víte, proč? Protože všechny peníze, které na této akci utratíte, půjdou na dobrou věc. Podpoří Klub nemocných s cystickou fibrózou a usnadní život jednomu z pacientů, Kryštofovi Hausovi, žít s co nejmenšími omezeními.“

Kryštof, díky své mamince, si život užívá do maximální míry, jak mu to onemocnění dovolí. Ale letošní běh na vrchol Dobré Vody si nenechal ujít a postavil se i na start jako účastník.

„Sportuju rád. Nejvíc se věnuji cyklistice a běhu na běžkách. A pasivně chodím fandit Bílým tygrům Liberec. S onemocněním už jsem se naučil žít. Někdy se víc zadýchám. Hodně inhaluji. A dneska se pokusím vyběhnout až nahoru. Když vidím těch tři sta deset metrů, tak z toho mám trochu strach. Ale určitě se těším,“ uvedl před závodem s úsměvem na rtech Kryštof.

A na startovní čáře nechyběla ani Kryštofova maminka: „Jako běh to asi u mne vypadat nebude. Ale, i když si to jen vyjdu, tak to svůj účel určitě splní,“ dodala pár minut před startem a zdůraznila, že především její poděkování patří pořadatelům a všem, kteří svojí účastí přispěli k realizaci dalších potřeb pro nemocné s cistickou fibrózou.

Podmínky závodu byly jasné. Zdolat vzdálenost 310 metrů. Nebyl to ale závod individuální. Účastníci startovali ve vlnách, ve dvojicích nebo v týmových štafetách. „Rozložte své síly, nic nepodceňte, pomoci vám můžou vaši týmoví kolegové. Snažte se kopec vyběhnout až nahoru. Cílovou pásku musíte protnout společně,“ vysvětlil pořadatel Filip Štupl.

A pak už zazněla střelba a první vlna vyrazila ze startovní čáry. V očích se jí zračila otázka: Dám to? A dali to všichni, během, chůzí, s pomocí nebo bez, lehce nebo s pořádnou dřinou. Ale hlavně s tím, že udělali dobrý skutek a na účet nemocných spoluobčanů přitečou potřeb