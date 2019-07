Italsko-francouzskou záležitostí se staly stupně vítězů ECO energy Rally Bohemia, která byla letošním pátým podnikem světového poháru FIA Electric and New Energy Championship. Zvítězili Italové Walter Kofler / Franco Gaioni před francouzskou posádkou Arthur Prusak / Thierry Benchetrit a třetí místo obsadili týmoví kolegové vítězů, Italové Guido Guerrini / Emanuele Calchetti. Všechny tři posádky na stupních vítězů startovaly s Audi e-tron.

ECO energy Rally Bohemia byla rozdělena do tří etap. V páteční etapě, která se odehrávala převážně v oblasti Lužických hor a na Českolipsku, se nejvíce dařilo průběžně vedoucí posádce světového poháru Arthur Prusak / Thierry Benchetrit, kteří si vyjeli náskok 252 bodů před úřadujícími vicemistry světa Walterem Koflerem / Franco Gaionim. Na třetí místo světového poháru se mezi trojici posádek na Audi e-tron vtěsnali Češi Lukáš Hataš / Tereza Němcová s Teslou X 90D. Čtvrtí byli Guido Guerrini / Emanuele Calchetti a pátí Radek Pecák / Daniel Pecák na KIA e-Niro. Na hezkém šestém místě dokončili soutěž ostřílení špičkoví soutěžáci z klasické rally, Miroslav Plíhal / David Mayer na Volkswagenu E-Golf. Komu se v první etapě ale naopak vůbec nezadařilo, to byli loňští vítězové ECO energy Rally Bohemia a úřadující mistři světa Didier Malga / Anne Bonnel z Francie. Ti až do osmé zkoušky pravidelnosti sice vedli, ale pak se kvůli navigační chybě na Autodromu Sosnová propadli až na dvanácté místo s velkou ztrátou 11 868 bodů na čelo. Tím přišli o naděje na zopakování úspěšného výsledku.