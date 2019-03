S optimismem si také užívala podvečer v biatlonovém areálu, kde z ní i z ostatních reprezentantů České republiky mohlo spadnout napětí a nervozita. Atmosféra byla výborná a ani déšť ji neubral na pohodě.Před rokem Makula končila rozhovor pro Jablonecký deník větou: "Budu poprvé startovat v kategorii dospělých, tak uvidíme, jak to všechno dopadne."

Rok se s rokem sešel a Markéta může být spokojená. A to také potvrdila. I když si dobře pamatuje, který ze závodů letošní sezóny se nevydařil a který ji nesedl. "Špatně se mi jelo tehdy, když silně sněžilo a foukalo, to se nám níkomu nechtělo ani vylézt ven," zavzpomínala.

Teď ji čeká další důležitý životní krok, státní zkoušky. A nebyla by to Makula, aby s úsměvem na rtech nedodala: "Nějak to dopadne, doufám, že dobře. Termín ještě nevím. Ale snažila jsem se učit i mezi jednotlivými přejezdy a závody. Když se chce, tak to jde…"

I když biatlonový areál v skrápěl déšť, diváci měli o české reprezentanty zájem. "Řekl bych, že to bylo na úrovni roku 2018. Shodli jsme se, že návštěva předčila očekávání z pohledu počasí i výsledků v této sezoně, které snad s výjimkou Markéty Davidové a Tomáše Krupčíka nebyly optimální," řekl biatlonového svazu Tomáš Hermann.

Markéta Davidová, rodačka z nedalekého Janova nad Nisou, jako jediná v individuálních závodech Světového poháru vystoupila na stupně vítězů a to dokonce čtyřikrát a jednou to dokázala ženská štafeta. Mistrovství světa v Östersundu bylo pro Čechy výsledkově nejhorším šampionátem od roku 2011.

Exhibiční mistrovství republiky v biatlonovém supersprintu vyhráli Ondřej Moravec a Veronika Vítková. Slyšet a vidět bylo nejvíce fanoušky právě Markéty, kteří s transparenty dorazili z Janova a také příznivci Michala Krčmáře, ti zabrali výhodné pozice na tribuně a hlasitě svého "koně" povzbuzovali.

Po dvou rozjížďkách se jel finálový závod, v němž čekaly na muže i ženy čtyři položky, na které měli k dispozici šest náhradních nábojů. Mužskou kategorii vyhrál Moravec s výrazným náskokem 38,5 sekundy před Adamem Václavíkem. Třetí skončil Michal Šlesingr. Čtvrtým místem se blýskl Jakub Kocián, bronzový medailista z vytrvalostního závodu na dorosteneckém MS.

Dramatický byl souboj žen, ve kterém bronzová olympijská medailistka Vítková nechala o 1,2 sekundy za sebou nejlepší českou biatlonistku této sezony Markétu Davidovou. S odstupem dalších osmi desetin skončila třetí Eva Puskarčíková.