V režii FK Jablonec se v jablonecké Městské sportovní hale konal fotbalový turnaj mládeže, na který dorazili malí fotbalisté z celých Čech.

Turnaj kategorie U7 zavedl do jablonecké sportovní haly týmy z celých Čech. Za pořadatelský FK Jablonec hrála hned dvě mužstva. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Je to turnaj pro kategorii U7, takže nejmladších přípravek. Jsou to děti do sedmi let. Domácí FK má v turnaji dva týmy. Za soupeře během celého dne budou mít hráče z Ruprechtic, Mimoně i z Pardubic,“ informoval o akci, na které bojovala možná budoucí fotbalová esa na třech kurtech sportovní haly, trenér jablonecké U7 Marek Rezler.