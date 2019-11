Další utkání II. futsalové ligy západ hráli domácí hráči týmu GMM proti Turnovu. A byli opět úspěšní. Jejich vítězná šňůra se dál natahuje. Už šestý korálek na ni navlékl tým Milana Bláhy proti turnovskému Dalmachu. Hosté z Českého ráje sice po prvním poločase drželi nadějný stav 1:1, ale po přestávce marně čelili velké gólové smršti GMM.

V dalším zápase II. ligy západ nepřerušili Jablonečtí šňůru vítězství, naopak přidali šesté. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Hráči Dalmachu v úvodních minutách aktivitou příliš nehýřili, z čehož vyplynulo hned několik slibných příležitostí GMM. Ty však zpravidla gólem nekončily. Jedinou výjimkou se v prvním poločase stala rána Jákla, který kouzlo brankáře Filly odčaroval střelou do horní poloviny turnovské brány. Dvě vteřiny před koncem prvního poločasu musela jablonecká lavička skousnout vyrovnávací trefu hostů. Za to druhý poločas přinesl doslova gólové hody. Všechno to odstartoval Mazánek, jenž po vzoru Jákla překonal Fillu střelou nahoru. Pak jabloneckou standardní situaci rozehrál Petr Mečíř na Mazánka, jehož zakončení tečoval mimo dosah gólmana pohotový Jiří Haunold.