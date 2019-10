Handball Jablonec – Liberec Handball 26:23 (13:16)

Derby je derby, i v házené a platilo to také tentokrát. Libereckým se vrátil před sezónou zkušený Martin Lepieš, který jablonecké hráče svojí šikovnou rozehrávkou trápil celé utkání.

LEPIEŠ JE VŠECHNY ŘÍDIL

Od prvních minut dirigoval svůj tým a domácí Jablonec nevěděl, jak si poradit s jeho hrou. Obrana jabloneckým v prvním poločase moc nefungovala, obdržet za poločas šestnáct branek v domácím prostředí je velmi mnoho. První poločas připomínal zápas s Chodovem, kdy domácí vytvořili příliš mnoho technických chyb a ty Liberečtí nekompromisně trestali. Jediní dva, kteří se uměli prosadit na jablonecké straně, byli bratři Trejbalové. Patrik na levé spojce vsítil za první poločas sedm branek a jeho bratr Daniel se prosadil dvakrát na pravém křídle.

Do 13. minuty byl stav vyrovnaný 6:6, ale hosté odskočili až na 5ti brankový rozdíl 9:14 ve 26. minutě a s Jabloneckými do nevypadalo vůbec dobře. Naštěstí pro ně závěrečnou čtyřminutovku Jablonec vyhrál 4:2 a podařilo se snížit do poločasu aspoň na výsledek 13:16.

Druhá půle začala velmi opatrně. Mohli se prosadit střelci na obou stranách. Za jedenáct minut hry padly pouze tři branky, ale opět pro Liberecké a stav byl 14:18. V tomto momentu nastal klíčový bod pro celé utkání. Jablonečtí hráli v oslabení o jednoho hráče a zároveň dostal přímou červenou kartu za zákrok v obraně nejlepší jablonecký střelec Patrik Trejbal.

Od tohoto okamžiku Jablonečtí zjistili, že musí nejlepšího hráče nahradit střelecky. Brankář David Hlinka chytil důležitou střelu v oslabení 4:6. Daniel Trejbal byl faulovaný na druhé straně a Jabloneckým se povedlo oslabení vyhrát 1:0.

FANOUŠCI V HALE OŽILI

Tento moment nastartoval nejen jablonecké hráče, ale i početné publikum. Jabloneckým se po vyloučení Patrika Trejbala podařilo za deset minut otočit skóre ve svůj prospěch na 21:19. Jablonecký brankář David Hlinka v této desetiminutovce chytil i nemožné a v útoku se začali prosazovat Tomáš Jandera, Standa Svoboda a hlavně Ondra Krčka, který svojí rychlostí a hrou jeden na jednoho platil na libereckou obranu.

DERBY SI UŽÍVALI

Hala bouřila, na jabloneckých hráčích bylo vidět, že derby je derby a užívali si každou vstřelenou branku a hlavně velký obrat v utkání. Libereckým se podařilo ještě zdramatizovat zápas, když v 56. minutě srovnali na 22:22, ale jablonečtí házenkáři byli tak rozjetí, že další čtyřminutovku vyhráli 4:1, celkově 26:23. A celá hala mohla slavit vítězství v derby a hlavně dva důležité body do tabulky.

Hodnocení trenéra jabloneckého týmu Františka Dědečka: „Bylo to velmi těžké utkání. Liberec byl čtyřicet minut lepší a my se trápili, asi ten anglický týden na nás byl moc , hráli jsme dvě těžká utkání za 46 hodin. O to víc si cením posledních dvaceti minut, kde jsme ztratili veškeré zábrany v útoku, nahradili Patrika a hráči do toho šli po hlavě. Chtěli v derby urvat ty dva body a tohle nám trošku chybělo v prohraném poháru. Musím poděkovat divákům, kteří nám pomohli v závěru a bez nich by se nám ten obrat možná ani nepovedl. Teď v neděli k nám přijede lídr tabulky, silný Baník Most. Tak doufám, že opět předvedeme dobrý výkon.“

Sestava a branky jabloneckého týmu: Hlinka D., Kubal – Trejbal P. 7, Krčka 6, Jandera 4, Svoboda S. 3, Šatava 2, Trejbal D. 2, Novotný 1, Smrček 1, Střižík, Radosta, Žák, Janata.