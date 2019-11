Závěrečný závod trilogie Boboběhu byl horský běh, který zavedl běžce za krásami Jizerských hor. Proběhli společně Vysoký hřeben, oblíbený Kanál, hráz Černé Nisy, Olivetskou horu, severní stranu hor do Ferdinandova a nejtvrdším stoupáním v Jizerkách Bílým Štolpichem.

Běžecký závod Boboběh v Bedřichově. | Foto: Deník / Kamil Košun

Trať prověřila opravdu každého. Od roku 2019 nabízí trasu BoBoběh buď fit na 10 km. Ta je určena zejména pro ty, co by pro ně bylo 30 km moc. Organizátoři nezapomněli ani na nejmenší a připravili dětský Miniběh na 1 km. Trasa závodu nabídla takový krásný výlet po celých Jizerkách, zavedla ke všem přehradám, hlavním vrcholům i do sklářských osad. Značení na trase závodníci nenašli, neboť organizátoři chtěli, aby lidé nejenom sportovali, ale zároveň se kochali krajinou a sledovali, kde jsou.