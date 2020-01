„Trať nám z velké části zapůjčili biatlonisté, protože ji měli dobře upravenou, nastříkanou, aby na ní mohli trénovat. Pro mládež je tento závod velmi důležitý, protože je nominační na Olympiádu která se koná v lednu v Karlovarském kraji na Božím Daru,“ informoval ředitel obou závodů Jan Hásek.

Příležitost vybojovat si účast na Olympiádě měli i zástupci domácího a zároveň pořadatelského SKI klubu Jablonec. „Na olympiádu postupuje osm dětí z kraje. Myslím, že pět z nich by mohlo být z našeho klubu,“ plánoval před začátkem závodu Jan Hásek.

Na sníh si aktuálně při těchto závodech nikdo nemohl. „Jinde závody ruší, my zatím jezdíme. Ale dobře si pamatuji, že taková situace byla už v roce 1989. Když jsem začal trénovat. To jsme jezdili za sněhem až do půlky ledna vysoko do Jizerek. Ale pak napadl. Snad ještě i letos nějaký sníh napadne,“ zavzpomínal na sněhovou krizi ředitel závodu a dodal, že největší problém pro organizátory jsou teploty nad nulou.

Chybí pořádný mráz

„Kdyby bylo pod nulou, tak to nastříkáme. To jsme před těmi třiceti lety vůbec neuměli,“ doplnil vzpomínky Honza Hásek. Kolem upravené tratě postávali rodiče a trenéři, aby už v tréninku svoji ratolest náležitě podpořili. A věděli proč. Po prvním závodě už se mohl Ski Klub Jablonec pochlubit výbornými výsledky. „Mezi staršími žáky byli nejlepší Řezáč, syn úspěšného dálkového lyžaře Stanislava Řezáče, Benda, Dutka a Dufek. Ti si to v neděli rozdají s ostatními o účast na olympiádě mládeže.

A v děvčatech se do nedělního nominačního závodu dostaly Janatová, Peštová a Jindřišková. I ty musely nominace na OH potvrdit kvalitním výkonem v následujícím nedělním startu. A povedlo se. Na olympiádě nebudou zástupci Ski Klubu chybět. „Účast si vyjeli Tomáš Řezáč, Zdeňka Janatová, Jan Dufek a Lucie Jindřišková. Je to pro klub velký úspěch. Z osmi míst pro Liberecký kraj jsme obsadili čtyři. Jejich trenérem je Jakub Liška,“ právem se radoval Jan Hásek.

Už chystají další

Jako ředitel vyhodnotil dvoudenní lyžařský podnik jako úspěšný. „Na to, jak málo je sněhu, jsme zajistili kvalitní tratě. Účast byla hojná, nedošlo k žádnému úrazu. A přálo nám i počasí.“

Připomenul také, že na kolečku se 22. ledna bude konat další ročníku akce Lyžuj lesy, která je určena pro žáky základních škol. „ Cílem je, aby si co nejvíce dětí vyzkoušelo lyžování a bílou stopu a třeba se právě lyžování začaly věnovat,“ uvedl ředitel a organizátor mnoha lyžařských akcí na kolečku.

Zajímavé akce se mohou v dopoledních hodinách zúčastnit základní školy. Na místě bude k zapůjčení omezený počet lyžařského vybavení (lyže, hole, boty). Pro účastníky je zajištěné jak zdarma mazání lyží, tak občerstvení. První kategorie odstartuje v deset hodin. Na trati budou závodníci překonávat i překážky. Pořadatelé mají připravené pro tři nejlepší v každé kategorii věcné ceny. „Zvlášť vyhlásíme děvčata a chlapce a také registrované a neregistrované,“ uvedl o další akci Jan Hásek.