Florbal Jablonec – Prague Tigers 7:12

Po deseti minutách hry to bylo zaslouženě 0:2. Muži se však dokázali nadechnout k rychlému vyrovnání. Po přesné střele Čivrného se nemýlil také Frkala. Do konce třetiny ale hosté stačili opět korigovat a do šaten se odcházelo za stavu 2:3.

Další třetina nabídla velmi podobný scénář jako ta první. Hosté se po chybách Jabloneckých dokázali dostat už na 2:6 a naši hráči byli zralí na ručník.

Hosté zase odskočili

V tuto chvíli Jablonec ukázal svou sílu a po gólech Krále a Podzimka byl opět alespoň částečně ve hře. Naneštěstí hosté opět dokázali odskočit na 4:7. Svůj střelecký apetit ale dokázal zužitkovat Jarolímek a o necelých 30 vteřin později také Daníček. Hosté si konec třetiny ale s přehledem pohlídali. Do šaten se odcházelo za stavu 6:9.

Poslední třetina ukázala velké rezervy v mužském týmu. Hned několik chyb ve středu hřiště hosté využili v plné míře a dokázali odskočit na trestuhodných 6:12. Ani závěrečná branka Krále nedokázala uspokojit domácí a první zápas tak skončil 7:12.

Kaňkou za utkáním je také opětovné zranění kotníku talentovaného juniora Koravského.

Další byla Boleslav

V dalším utkání si domácí poměřili síly s Mladoboleslavkými.

Florbal Jablonec – Florbalová Akademie MB 3:4

Jablonecký tým do něj chtěl vstoupit úplně s jiným nasazením než proti pražským Tigrům. „Už od první minuty se nám dařilo diktovat hru a vytvářet si dobré brankové příležitosti. Po pěkné akci se ale dokázali prosadit jako první hosté. Po vstřelené brance se paradoxně více a více dostávali do zápasu. V tyto momenty nás velmi dobře podržel gólman Kopecký, který dokázal zneškodnit hned několik „gólovek“,“ řekl k zápasu sekretář klubu Jakub Daníček.

Po jedné takové se dostal do brejkové situace Daníček, který přesnou střelou dokázal poslat oba týmy do šaten za stavu 1:1. Druhá třetina byla velmi podobná jako první. Domácí se snažili bušit do dobře hrající Boleslavi a hosté hrozili z nebezpečných protiútoků. „Dva takové dokázali Mladoboleslavští s přehledem zužitkovat. Po dvou třetinách byl tedy výsledek 1:3,“ popsal další situaci Daníček.

Sestava se změnila

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili domácí s lehce pozměněnou sestavou. Aktivní hrou dokázali dostávat hosty do nepříjemných situací. „Zápas nám také neulehčoval skvěle chytající gólman hostů. Ten už ale nedokázal po několika nepřesných pokusech vychytat Mikulu. Závěrečný tlak domácích přinesl poměrně riskantní hru Jablonce, kterou hosté ale dokázali přeměnit v brejkový gól.

Ani gól Jakuba Daníčka několik vteřin před koncem a poté doslova vteřinový závěrečný tlak žádné ovoce nepřinesl. A muži po nezdařeném víkendu padají v tabulce na předposlední pozici.