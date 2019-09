Doma prohráli 21:31 a na jaře v Plzni dokonce 14:29. Byl to tedy těžký soupeř hned v úvodním utkání. Po velké hodinové bitvě bylo na konci srovnáno 21:21 a domácí se mohou radovat z bodu.

Handball Jablonec – Košutka Plzeň 21:21 (10:10)

Po úspěšném postupu do třetího kola poháru přes prvoligový Dvůr Králové přijel soupeř druholigový ovšem velmi kvalitní. Vloni bojovala Košutka do posledního utkání o první místo v tabulce. nakonec byla třetí a Jablonec osmý.

NEBYLY KOMPLETNÍ

Oba celky nebyly kompletní a jabloneckým chyběl zejména Krčka, který patřil v utkání se Dvorem mezi nejlepší. Jeho branky a přehled v útoku bylo to, co domácím chybělo, aby měli dva body. Od prvních minut se strhla velká bitva na obou stranách. obrany a brankáři kralovali na hřišti, útoky výrazně zaostávaly. Košutka se opírala o střelce Krále a pivota Václavíka, Jablonečtí o střelce Patrika Trejbala a Janderu. Košutka vedla 2:4, ale domácím se podařilo srovnat a pak už do poločasu to byl boj o každou vstřelenou branku 10:10.

Druhá půle kopírovala první. Košutka se během dalších 15 minut dostala do dvougólového náskoku a domácí pouze dotahovali. V jabloneckém týmu se začali střelecky prosazovat Svoboda a Radosta. Domácím se podařilo v 56. minutě srovnat na 19:19, ovšem další zbytečné vyloučení na jablonecké straně dovolilo hostům opět odskočit v čase 59:03 na 19:21. Minutu před koncem prohrávat o 2 branky je prakticky rozhodnuté utkání.

Ovšem Jablonečtí, podporovaní výborným publikem, našli zbytky sil a nejdříve střelou z devíti metrů Patrik Trejbal snížil na 20:21. Následoval time-out hostů v čase 59:18. Domácí nasadili, ve snaze získat míč, osobní obranu po celém hřišti.

HLINKA ZACHRAŇOVAL

Ovšem hosté se dostali do zakončení z pravého křídla. V tomto momentu předvedl „zákrok večera“ vynikající jablonecký brankář David Hlinka, odražený míč skončil v jabloneckých rukou,. Domácí vyslali do trháku Radostu, který chladnokrevně zakončil a srovnal na 21:21. Na časomíře byl čas 59:42. Domácí zatáhli obranu a již Košutku nepustili do zakončení. Smutek na straně hostí, radost na domácí straně. Domácím se povedlo urvat bod, ve který již mnoho lidí v 59. minutě nevěřilo.

Hodnocení trenéra Františka Dědečka: „Musím pochválit tým za bojovnost a nasazení, utkání sluší remíza. Oba týmy si bod zasloužily, ale musím přiznat, že soupeř byl sehranější a šikovnější. My jsme ten bod ubojovali. Škoda, že se nám nepovedlo během první půle navýšit náš náskok na 2 až 3 branky, šance na to byly, ale naše zakončení nebylo stoprocentní."