„Jako každý jsem hrál taky fotbal, ale ten mě moc nebavil. Díky kamarádovi z Jablonce, Jaroslavu Drbohlavovi, jsem začal dělat triatlon,“ popsal svoji sportovní dráhu Martin. A když triatlon, tak zrovna ten extrémní ultra maraton. Účastní se mnoha závodů, třeba nejdelšího triatlonu v Evropě, premiérového Ultramana, který ho čeká poslední zářijový víkend v Račicích. V něm musí absolvovat 10 km plavání, 421 km na kole a 84 km běhu. Martin také provozuje svoje fitnes centrum a nabízí v něm zajímavé lekce pro veřejnost

A připravuje i zajímavé akce pro všechny, kteří mají chuť se hýbat. Jednou z posledních byl běh kolem jablonecké přehrady. „Při jednom běžeckém tréninku mě napadlo zorganizovat běh pro lidi a vyhecovat je, aby se hýbali. Při svém tréninku kolem přehrady jsem si všiml, kolik lidí běhá. A tak se zrodil nápad udělat běh na sto kilometrů kolem jablonecké vodní nádrže,“ vysvětlil prvopočátek nápadu Martin Vinař.

Věděl ale dobře, že uběhnout stovku není jednoduché a ne každý to zvládne. A proto se rozhodl závod zorganizovat s jiným záměrem. „Protože akce měla být určená veřejnosti včetně dětí, vytýčil jsem kolem přehrady okruh a cílem bylo, aby všichni účastníci dohromady uběhli co nejvíce kilometrů. Nešlo tedy o závod. Zavrhl jsem časomíru. Každý mohl běžet svým tempem a uběhnout to, co zvládne. Zaregistrovat se mohl kdykoliv ve vymezeném čase od 9 do 18 hodin,“ dodal organizátor.

Za horkého počasí se na start první skupiny postavilo devět borců. A s nimi i Martin. Nebyli o nic ochuzení. Martin je puntičkář, proto chtěl, aby všechno bylo top, jako kdyby startovali ve velkém závodu. „K dispozici všem byly dvě občerstvovací stanice. Mohli si dát ionťák, vodu, hrozinky, banány, v nabídce bylo také sladké i slané. Servis dostali opravdu kvalitní,“ dodal pořadatel a závodník v jedné osobě. A když kroužil kolem přehrady, kolegové – pořadatelé, ho průběžně informovali, kolik lidí se přidalo a jak se počet účastníků průběžně zvyšuje.

„Jednoho pána, který ležel u přehrady, informvoala telefonem manželka a upozornila ho, že se za jeho zády běhá. A tak se prý zvedl, zaregistroval a dal si pár koleček. A pak zase pokračoval ve slunění,“ vzpomněl si na úsměvnou historku Martin. A jmenoval dál i možná nejmladší účastnicí, tříletou holčičku, která s maminkou připravené kolečko absolvovala indiánským krokem. „Mám radost, že akce splnila svůj účel. Dohromady účastníci uběhli 490 km. Většinou to bylo tak jedno, dvě kolečka na osobu. Nikoho nehonil čas, každý si mohl vyzkoušet, kolik uběhne,“ konstatoval hlavní pořadatel.

Martin Vinař kolem přehrady sto kilometrů uběhl. Přehradu obkroužil dvacetkrát. Další nejdelší výkon si připsal jeden z účastníků, když uběhl padesátku a účastnice, která zvládla třicítku.

Martin už teď ví, že druhý ročník Běhu kolem jablonecké přehrady bude za rok zase. „Byly to sice trochu nervy, moc jsem toho nenaspal, chtěl jsem, aby se první ročník povedl. Ráno jsem ani nesnídal, jen jsem si dal hrst vloček. Až večer jsem si pak dal oblíbené těstoviny s grankem. Ale druhý ročník určitě připravím,“ slíbil běžec. Na svoji životosprávu přísně dbá. Nejí maso. A od loňského roku shodil dalších pět kilo, aby, jak uvedl, byl rychlejší a stále lepší ve výkonech.

A jak se mu běželo dvacet koleček? „Legrace to nebyla. Vyhovuje mi ale, když běhám stále po stejném úseku a terén se příliš nemění. Můj trenér chtěl, abych maraton zaběhl za tři hodiny třicet minut. A protože jsem nechtěl těm prvním devíti, kteří jsme vyběhli společně, hned utéct, tak jsem to úvodní pomalejší tempo pak musel trochu dohánět. Uběhl jsem dvacet koleček za devět hodin padesát dva minut čistého času,“ popsal trasu Martin. A na otázku, jestli se mu už po pátém kole nepodlamovala kolena, s úsměvem odpověděl: „Po pátém to bylo ještě dobré, to jsem měl za sebou třicet kilometrů. Ale na padesátce přišla menší krize. Byl jsem rád, že s semnou oběhl kolo jeden z účastníků. Na sedmdesátým kilometru se ozval hlad. A od osmdesátého se ke mně přidali dva známí a na devadesátém legendární jablonecký trenér triatlonu Pepa Mužíček. Ti všichni mi dodali psychickou podporu. Do pětaosmdesáti kilometrů to ještě šlo, pak už začínal být každý kilometr těžký. Nejen pro tělo, ale i pro hlavu. Podle mne je hladká stovka daleko těžší, než náročný triatlon, kde člověk střídá disciplíny,“ popsal svoje pocity Vinař.

Po doběhu se schladil v přehradě a díky týmu, který mu pomáhal, se nemusel o nic starat, kamarádi všechno sklidili. Martin si mohl dát malou Plzeň a vychutnávat si nejen lahodný mok, ale hlavně to, že se v extrémně horkém počasí akce podařila a líbila se. „Je znát, když toho člověk moc nenaspí, což byl můj případ. Tělo je unavené tak, že už nemůže ani usnout. Další den se mi špatně chodilo. Ale vzhledem k mé praxi s tejpováním jsem se pořádně zatejpoval a začala fáze vyklízení auta, úklidu, vrácení banerů…. V pondělí jsem už ale vedl trénink na TRX, další den jsem si dal padesátku na kole a ve středu už jsem se byl proběhnout. Čekal mě další závod v Rakousku,“ řekl spokojeně Martin Vinař.