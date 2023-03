V pozdějších letech se věnoval výchově dětí, malých lyžařů na Jablonecku. Vždy přispěl svojí zkušenou radou při jejich sportovní výchově a lyžování. Jiří Bartoš zemřel 14.ledna 2011.

Setkání se vzpomínkami na kamaráda a trenéra se zúčastnila také manželka Alena Bartošová.

V roce 1972 se vám splnil sen každého sportovce, účast na ZOH, jak jste si olympiádu užívala?

Japonsko je krásná země a byla tam úžasná atmosféra. My jsme ze Sapora moc neviděli, jeli jsme tam sportovat, ne poznávat zemi a kulturu. Chtěli jsme bojovat o medaile, znali jsme jen sníh, tratě, cestu do areálu a zpět do olympijské vesnice. Museli jsme dbát na životosprávu, trénovat, nebyl čas na jiné zážitky, maximálně jsme se dostali pro pár suvenýrů. Podobně to probíhalo i na ZOH v Innsbrucku. Olympijskou atmosféru diváka jsem si užila až loni, kdy mě Klub olympioniků, jehož jsem členkou, vzal na ZOH do Pchjongčchangu. To byl úžasný zážitek.

Jaká byla tehdy příprava?

Podmínky byly jiné než dnes. Jezdilo se jen klasicky, stopy jsme si nejprve sami ušlapávali, později klub koupil první skútr – sovětského Burana. Trénovalo se převážně na Jizerce, kde bylo centrum, nebo na Bedřichově a nakonec se vybudoval krásný areál v Břízkách. Lyžařské vybavení bylo slušné a na svých závodních lyžích stále jezdím, čemuž se usmívá manažer Ski klubu Jan Hásek. Lyžování mě provází celým životem, stále lyžuji ráda, jezdím jen klasiku a myslím, že na svých lyžích dolyžuji.

Manžel trénoval, radil i vám?

Ne nikdy, právě proto, že byl sám trenér, tak respektoval jiné, lyžovat mě naučil, občas poradil, ale nikdy nezasahoval do tréninkových plánů reprezentačních trenérů.

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ:

VZPOMÍNKOVÝ ZÁVOD:

1. Marek Štolba, 2.Martin Patrman, 3. Martin Struna - všichni SKI klub Jablonec

ŽÁKYNĚ NEJMLADŠÍ (2013 a ml.): 1. Růžena Klapková - Ski Janov - Bedřichov

ŽÁCI NEJMLADŠÍ: 1. Adam Šlechta - ČKS SKI Jilemnice

ŽÁKYNĚ MLADŠÍ (2011 - 2012): 1. Edita Kohoutová - TJ Dukla Liberec

ŽÁCI MLADŠÍ: 1. Vincent Ježek - TJ Dukla Liberec

ŽÁKYNĚ STARŠÍ (2009 - 2010): 1. Jana Machová - SKI klub Jablonec

ŽÁCI STARŠÍ: 1. Jan Janata - SKI klub Jablonec

DOROSTENKY MLADŠÍ: 1. Anna Cilichová - SKI klub Jablonec

DOROSTENCI MLADŠÍ: 1. Aleš Řezáč - SKI klub Jablonec

DOROSTENKY STARŠÍ: 1. Lucie Tůmová - SKI klub Jablonec

DOROSTENCI STARŠÍ: 1. Filip Mairich - SKI klub Jablonec

ŽENY A JUNIORKY: 1.Eliška Podzimková - KL SG Jablonec

MUŽI A JUNIOŘI: 1. Vojtěch Prášil - SKI klub Jablonec