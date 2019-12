„Akci pořádáme ve spolupráci s oddílem TK Břízky. Společně takhle fungujeme už třetím rokem. Dnes se turnaje účastní přes stovku dětí, pro které je na závěr připravená mikulášská nadílka,“ řekl k akci za pořádající hotel Jan Vorel. A chválil spolupráci se sousedním tenisovým klubem. Právě z dětí tohoto klubu se vytvořila nabitá startovní listina. „Jsou to děvčata a kluci, kteří patří do naší školičky tenisu. Díky vzájemné spolupráci máme možnost v hale jak trénovat, tak závodit v turnajích. Tenisovou školu jsme v našem klubu založili už před třemi roky. Byl o ní a stále je velký zájem,“ řekl za TK Břízky jeho prezident Arnošt Křenovský.

Proč toho nevyužít

Tento klub má k dispozici osm venkovních kurtů. Členskou základnu tvořili ještě rokem uzavření spolupráce s hotelem Břízky hlavně dospělí. „Většina dětí se hlásila na Proseč, protože i tam mají výhodu krytých tenisových kurtů, což mi nabídnout nemůžeme. A tak vznikl nápad spojit se se sousedním hotelem, který nabízí pro tenis výborné podmínky právě v hale,“ informoval Arnošt Křenovský.

A navíc Jablonec nabízí počasí ke hře na venkovních kurtech jen velmi poskrovnu. Takže třeba i sedm měsíců jsou tenisté z TK Břízky na kurtech v hotelu a jen pět se jim podaří hrát na venkovních kurtech. Jablonec je sportovní město. Zdaleka už neplatí, že je jen fotbalové. Dnes patří také hokeji, volejbalu, basketbalu a v neposlední řadě i tenisu a dalším sportům. Čím více bude sportovišť, tím víc dětí se bude aktivně hýbat. A nemusejí to být zrovna profesionálové, mistři světa nebo borci s jiným oceněním. Pomáhat této myšlence chce ve většině případů také vedení města.

Kdo mohl, tak přispěl

„Turnaj jsme zorganizovali za finančního přispění Města Jablonec, Krajského úřadu i Ministerstva školství. Něco lze pokrýt z dotací. Musíme počítat s tím, že trénujeme v soukromém komerčním zařízení, za jehož pronájem musíme platit,“ dodal Křenovský. Mikulášský turnaj odstartoval už v devět hodin a na kurtech se střídali kluci i holky, lepší, slabší, ale všichni se zájmem a s nasazením vyhrát. „Děti byly rozdělené do několika kategorií. Některé si přišly jen pro mikulášskou nadílku. A ty nejmenší, které hrají baby tenis a mini tenis, tak ty dostaly také dáreček,“ uvedl k průběhu Jan Vorel.

A .na otázku, od kolika let už děti s tenisem začínají, odpověděl jeho prezident: „Mini tenis už hrají děti od čtyř do šesti let. Mají speciální lehké rakety i míčky, hrají přes malou síť a zvládají to výborně. Baby tenis je kategorie pro děti od sedmi let. Ty také ještě hrají s lehkým míčkem. Teprve od devíti už hrají přes velký kurt.“

Nápad se jim osvědčil

Nápad na spolupráci si pochvaluje jak Jan Vorel, tak Arnošt Křenovský. Klub Břízky by po několik měsíců vůbec nemohl tenis hrát. A když v Jablonci udeří zima, jak má být, tak je těžké s prvním jarním sluníčkem co nejdříve vyběhnout na kvalitní venkovní kurty. „Logisticky je to náročné, abychom vždycky využili všechny kurty v ten čas, na který je máme objednané a neblokovali jsme ho pro klienty hotelu Břízky. Někdy se stane, že nám děti onemocní a pak to vezme do ruky moje manželka a řeší právě to, aby byly kurty vytížené a aby všechno fungovalo tak, jak má. Zatím se daří. Teď začneme už čtvrtý rok spolupráce,“ dodal prezident TK.