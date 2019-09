Za pořadatelský klub nastoupil mladý tým. „Určitě jim vzájemné zápasy, i když by skončily bez vítězství, přinesou mnoho zkušeností. Bereme to jako přípravu pro soutěž jednotlivců,“ dodal ředitel Man.

Do Jablonce se sjeli závodníci ze čtyř týmů. Na žíněnkách se poprali zástupci Mohelnice, Tábora, Hradce Králové a Jablonce, aby získali další body do tabulky I. ligy mužů. Jablonečtí judisté se už konečně dočkají střechy nad hlavou. Hala, kde budou mít žíněnky k dispozici nastálo, je rozestavěná a v provozu by měla být v září 2020. „Přibíráme stále nové členy, chlapci a děvčata už od šesti let mohou mezi nás přijít kdykoliv. Trenérskou práci dělají dobrovolníci, ale máme jich dostatek,“ dodal předseda Judo klubu.