Sněhu všude ubývá. Ale na jabloneckém lyžařském kolečku se závodí každý víkend. Druhý únorový tam pořadatelé z místního SKI klubu připravili další běžecké závody pro mládež. Na start se postavilo sto padesát účastníků, chlapců i děvčat z celé republiky.

závody na kolečku - Jablonec | Foto: Deník/Dagmar Březinová

"Pořádáme tento týden už druhý závod. Po seriálu Lyžuj lesy je to dnes Mincovna Cup, název má podle našeho největšího sponzora, České mincovny. Je to závod pro starší žáky, mladší, starší dorostenci a juniory. Minulý týden tady závodili mladší žáci, ty jsme dnes nechali odpočinout a uspořádali jsme závody pro ostatní věkové kategorie," řekl k akci na lyžařském kolečku za pořadatele Jan Hásek.

Na zbytcích sněhu organizátoři připravili dvoukilometrové kolečko. Počasí zrovna přálo, na chvíli skončily dešťové přeháňky a dokonce vysvitlo slunce. A jeho sílu ti, kteří startovali až kolem jedenácté, už pocítili. Někteří se na trati pořádně zapotili.

"Dnes máme sto padesát startujících, takže účast je hojná. Připravili jsme pro ně dvoukilometrové kolečko. Sezóna pro členy SKI klubu Jablonec ale ještě určitě nekončí. Příští víkend jedeme na dva závody Českého poháru na Horní Mísečky," uvedl Jan Hásek.

A ti nejlepší mají před s sebou dokonce závody v Itálii, zúčastní se tam druhé nejvyšší soutěže po světovém poháru.

"Jsou to závody pro mladší a starší dorostence. Do Itálie pojede štafeta dva chlapci, dvě dívky. Je to neoficiální mistrovství Evropy, na kterém nebude chybět česká výprava," informoval Hásek, který je zároveň trenérem mládeže.

O tom, kdo pojede, rozhodnou právě následující závody na Mísečkách. Reprezentovat Českou republiku musí jen ti nejlepší.