Atleti, běžci, se sešli na dalším ročníku halového závodu na tři tisíce metrů, na memoriálu Karla Líbala, v jablonecké atletické hale. V sedmi rozbězích se zúčastnili sto tři závodníci.

Memoriál Karla Líbala | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Vzpomínkový závod, Memoriál Karla Líbala, je zároveň přeborem Libereckého kraje v dlouhých bězích. Letos se konal už jeho 36. ročník.

"Do Jablonce opět přijeli závodníci z celé republiky a v sedmi rozbězích se na start postavili sto tři běžci. Jsou to závody pro jednotlivé kategorie, které si mohou splnit výkonnostní časy pro budoucí mistrovství republiky v běhu na tři kilometry. Závod byl úspěšný jako každoročně. Opět se ho zúčastnili běžci od mladšího žactva až po veterány. Je to závod otevřený pro širokou veřejnost. Memoriál je zařazený do republikové termínovky," řekl za organizační výbor Martin Fořt.

Na startu nechyběla ani osobnost jablonecké atletiky Vítězslav Jantsch. Ten v roce 2025 oslaví devadesáté narozeniny. A tři kilometru mu nedělaly vůbec žádný problém.

"Je to unikum. V osmdesáti devíti letech si opět přišel zaběhnout tento závod. Je to můj kamarád, se kterým léta spolupracuji v rámci týmu a veteránských závodů. A za mládež se ho zúčastnila dvě desetiletá děvčata. A na svůj věk obě dívky zaběhly velice kvalitní výkony. Víťa Jantsch i dívky zvládli trať bez problémů," zdůraznil Martin Fořt.