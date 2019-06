Již 12. letní Olympiáda dětí a mládeže začala. V hokejové Home Credit Aréně se sešlo téměř 4000 sportovců z celé České republiky, kteří budou reprezentovat jeden ze 14 krajů. Každý z celků přijel v týmových barvách a zaplněná aréna byla ve znamení opravdu parádní atmosféry!

Liberecký kraj byl představen jako poslední, jelikož Olympiádu pořádá, a vlajkonoškou se stala mladá biatlonistka Markéta Davidová. Celou akcí provázel bývalý sportovec a olympijský vítěz Aleš Valenta a na pódiu představoval jednu hvězdu za druhou.

„Věřím, že se mezi sportovci objeví tací, kteří za pár let budou bojovat o medaile i na velké olympiádě,“ řekl místopředseda olympijského výboru Filip Šuman.



Do Libereckého kraje se olympiáda vrací po 9 letech. Jako oficiální olympijské domy poslouží Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity. Celá akce potrvá až do 28. června a sportovci budou bojovat celkem o 1163 medailí.

Program ODM 1. den – Finále

10:00 Orientační běh, sprint mladší dívky, mladší chlapci (TU v Liberci)

10:00 Atletika, oštěp mladší chlapci, koule 3 kg starší dívky (Areál Střelnice)

11:00 Orientační běh, sprint starší dívky, starší chlapci (TU v Liberci)

13:00 Cyklistika, MTB XCO starší dívky (Bedřichov – stadion)

13:00 Sportovní střelba, vzduchová puška (VzPu 40) dívky (Krajský úřad Libereckého kraje)

13:30 Cyklistika, MTB XCO starší chlapci (Bedřichov – stadion)

14:00 Plavání, 400 VZ dívky ročník 2005, 2006, 2007, 400 VZ chlapci ročník 2005, 2006, 2007 (Bazén Liberec)

14:15 Cyklistika, MTB XCO kadetky (Bedřichov – stadion)

14:30 Sportovní střelba, vzduchová puška (VzPu 40) chlapci (Krajský úřad Libereckého kraje)

15:00 Atletika, koule 4 kg starší chlapci, oštěp mladší dívky (Areál Střelnice)

15:00 Cyklistika, MTB XCO kadeti (Bedřichov – stadion)

16:00 Plavání, 50 VZ dívky ročník 2005, 2006, 2007, 50 VZ chlapci ročník 2005, 2006, 2007 (Bazén Liberec)

16:00 Plavání, 100 P dívky ročník 2005, 2006, 2007, 100 P chlapci ročník 2005, 2006, 2007 (Bazén Liberec)

16:00 Soutěžní lezení, lezení na obtížnost dívky a chlapci (Technická univerzita v Liberci)

17:00 Letní biatlon, sprint mladší dívky 1,5 km LL, sprint mladší chlapci 1,5 km, LL (Jablonec nad Nisou – Biatlonový areál)

17:30 Letní biatlon, sprint starší dívky 2 km, LL, sprint starší chlapci 2 km, LL (Jablonec nad Nisou – Biatlonový areál)



Více na www.odm.olympic.cz