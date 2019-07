Jablonečák Jan Hloušek se v těchto dnech připravuje jako spolujezdec na start automobilové Rallye Bohemia. Ten je naplánovaný na pátek 12. července do Mladé Boleslavi. Na samém začátku zapálený fanoušek se propracoval na post zkušeného řidiče i navigátora. „Už pět let jezdím s Filipem Marešem, který je z Mladé Boleslavi. Účastníme se domácího šampionátu i závodu Mistrovství Evropy s vozem nejvyšší kategorie těchto dvou šampionátů, a to je vůz kategorie R5 Škoda Fabia. Podporuje nás Autoklub České republiky a Škoda Česká republika, což jsou zároveň naši největší partneři,“ představil posádku a automobil Jan Hloušek. Automobil mají zapůjčený od jednoho z bývalých velmi úspěšných závodníků Romana Kresty, který sám provozuje výborný závodní tým.

Posádka Mareš – Hloušek se před několika dny vrátila z podniku Mistrovství Evropy, který se jel v Polsku. A teď už je v plné přípravě na významný domácí závod. „Před hlavním startem nás čeká nejprve předzávodní test v Březovicích u Mladé Boleslavi. Pak máme seznamovací jízdy, při kterých si každou rychlostní zkoušku můžeme projet civilním autem dvakrát. Při nich musíme dodržovat všechny dopravní a bezpečnostní předpisy. V autě máme „džípíesky“, které nás sledují a nesmíme překročit rychlost ani o kilometr, jinak zaplatíme velkou pokutu. A navíc dva měsíce před závodem se nikdo nesmí na trasách rychlostních zkoušek objevit, jinak by byl ze závodu vyloučený,“ popsal přísné podmínky rallye Jablonečák Honza.

Trasa Rallye Bohemia, jak uvedl, není nikdy stejná a ta letošní se naopak obměnila hodně. Oproti předchozím ročníkům se pojede většina rychlostních zkoušek na Jablonecku, Liberecku a v okolí Turnova. Do Mladé Boleslavi je naplánovaná pouze jedna rychlostní zkouška. A kam by se šel Honza Hloušek podívat, pokud by byl v roli diváka? „Asi bych se šel podívat na rychlostní zkoušku, která povede z Vratislavic přes Milíře, kolem rozhledny do Proseče nad Nisou. Na Milířích to bude určitě hodně zajímavé místo. A navíc pro mne i trochu vzpomínkové, protože právě tady jsem jel v roce 2012 svoji první rychlostní zkoušku jako řidič,“ doporučil závodník.

Jako navigátor zodpovídá za to, že řidič dojede včas, doslova na minutu přesně a hlavně bez karambolu na správné místo. Musí ho navigovat mezi rychlostními zkouškami, upozorňovat na předpisy. „Máme s sebou notebook, jedeme podle šipkového itineráře a podle rozpisu. Ten mi diktuje řidič při seznamovacích jízdách. Je to takový těsnopis, značky a zkratky, podle kterých víme, co nás na trase čeká. Diktuje mi zatáčky, vzdálenosti mezi nimi a další informace. A ty mu pak já zase říkám při samotné závodní jízdě. Pro každou posádku je to hodně důležitý dokument. Zvlášť, když jedeme v zahraničí a trasu neznáme vůbec a máme na projetí pouze dvě jízdy,“ popsal svoji pracovní náplň navigátor vozu s číslem dvě a zdůraznil ještě, že pozice navigátora je velmi zodpovědná, protože tyto důležité informace musí řidiči říct ve správnou dobu, ani ne příliš brzy, ani příliš pozdě. I navigátor se ale musí stále zdokonalovat. Honza sbírá zkušenosti od spolujezdců, kteří jezdí závody Mistrovství Evropy nebo světa. „Snažím se stále zdokonalovat. Nejvíce zkušeností získáváme při startech v zahraničí, ty nás velmi posouvají dopředu,“ dodal Honza.

Na Rallye Bohemia čeká závodníky trať přes 150 kilometrů rychlostních zkoušek. Posádce Mareš – Hloušek se zatím kolize na trati vyhýbaly. Na start rallye se postaví celá česká špička, včetně Jana Kopeckého. A chybět nebude ani „finské překvapení“ a silné želízko v ohni, osmnáctiletý tovární jezdec Škody Motorsport Kalle Rovanperä. Honza Hloušek o něm říká: „Je to aktuálně asi největší talent v závodech rallye na světě. Na příští rok už má podepsaný kontrakt pro Mistrovství světa. Ten je pro nás velkou výzvou. A nejen on, startuje také úspěšný Rakušan a výborná posádka z Norska. Pro letošní ročník chceme skončit na předních místech,“ zdůraznil přesvědčivě navigátor z Jablonce.

Úspěch posádky ale nezáleží jen na řidiči a navigátorovi. Velký kus práce před závodem i během něco udělají mechanici. A podmínky mají velmi přísné. „Soutěž je rozdělená na sekce, ve kterých se jedou rychlostní zkoušky. Po několika můžeme zajet do servisní zóny v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Máme stanovený interval třeba třiceti minut, během kterého se vrhnou na vůz mechanici. Když tuto zónu opustíme, můžeme na voze už pracovat jen my a pouze s tím nářadím, které si vezeme v autě. Samozřejmě vozíme jen to nejnutnější, protože potřebujeme, aby auto bylo co nejlehčí. Třicet minut není pro mechaniky dlouhá doba, pokud není nějaký problém. Pokud ano, tak pak je to fofr. My má ale skupinu mechaniků, kteří jsou výborní,“ popsal další důležitou část závodů Honza.

Posádka nemá žádný rituál, kterým by vstoupila do závodu. Ale s Honzou už mnoho let jezdí hroch. Bez něho by si do auta nesedl. „Dostal jsem ho od kamarádky a vozím ho v autě od svých prvních závodů. Patří k naší posádce,“ vysvětlil přítomnost třetího v autě. S řidičem Filipem tráví většinu času, protože na závody jezdí skoro každý druhý víkend. Nepřepadla je ponorková nemoc? „Když je potřeba, tak si samozřejmě věci vyříkáme. Ale hned je zase všechno v pořádku. Abychom dělali dobré výsledky, musí být sladěná celá posádka. To už k závodům patří. Jsme oba rádi, že náš časově náročný koníček tolerují i naše přítelkyně. Když jim to čas dovolí, jezdí s námi i na závody. Nikdy ale nevíme, jak dlouhá bude sezóna. Chceme závodit co nejvíce, ale záleží to hlavně na financích. Dovolenou zatím naplánovanou nemáme, “ řekl s úsměvem navigátor.

Každý sport něco stojí. A automobilový ne málo. Start na Rallye Bohemia přijde posádku na osm set tisíc korun. Bez podpory sponzorů, kteří se často rekrutují z celé republiky. „Stojí to strašné peníze. Nejvíce padne na pronájem auta a repasé vozu. Startovné a další položky už tvoří z celé částky minimum. Máme to štěstí, že v roce 2016 si nás do talentového programu vybral Autoklub ČR a částečně nás podporuje. Loni jsme přestoupili do tohoto nejsilnějšího vozu, který je dvakrát náročnější než ten, kterým jsme jezdili před ním. Museli jsme shánět i další silné partnery. Náš rozpočet je napjatý. Ze sehnaných financí se musíme snažit ho nějak pokrýt,“ vysvětlil důležitou stránku automobilového sportu Honza Hloušek.

Hned po Rallye Bohemia se posádka vydá do Itálie, kde ji čeká v Říme další víkend závod Mistrovství Evropy. „Asi zvolíme cestu letadlem, abychom tam přijeli odpočinutí. Jezdíme ale i často po vlastní ose. V půlce srpna nebudou chybět ani na startovní listině Barum Rallye,“ uvedl k dalším plánům Honza.

Na Bohemia Rallye, která se jede o víkendu 12. – 14. července zvou všechny příznivce automobilového sportu. Bude se na co dívat. „Bezpečnost mají pořadatelé zajištěnou výborně. Diváci, pokud budou dodržovat jejich pokyny, se nemusejí ničeho bát. Jejich bezpečnost je v naší republice na nejvyšší úrovni z celé Evropy,“ potvrdil Jan Hloušek a dodal, že se to týká i bezpečnosti posádek, protože auta musí splňovat velmi přísné bezpečnostní podmínky.