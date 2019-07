/ROZHOVOR/ Stadion na Střelnici obsadili o víkendu účastníci amatérského atletického víceboje. Jak potvrdil organizátor Honza Štumer jednalo se už o čtvrtý ročník. A jak akce vznikla?

„Jezdil jsem s kamarády na podobnou akci do Lovosic. Ale ta pak byla zrušená. Tak dlouho mě hecovali, abych něco podobného zorganizoval v Jablonci, až jsem se do toho, i když nejsem ani atlet, natož desetibojař, pustil,“ popsal historii atletického závodu pořadatel. Na Střelnici si poměřili síly kamarádi, přátelé, známí, zapojili se také manželky účastníků. Akce měla úžasnou atmosféru, všichni věděli, že nejde o profesionální výkony, ale o to zjistit, jak na tom jsou bývalí sportovci s fyzičkou.