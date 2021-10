Běžci bojovali na dvou tratích - 12 km a 23 km. Jak to celé dopadlo? Delší trať ovládl Vít Pavlišta, před Karlem Splítkem a Jakubem Štěpánem. Délku 12 km nejlepé zvládl Jakub Kovář, druhý byl Ondřej Chour a třetí doběhl Jiří Čivrný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.