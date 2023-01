Ročníky 2008 jely čtyři kilometry klasicky, o rok mladší závodníci absolvovali o kilometr méně. Vítězství vybojovali Jan Janata, Nikola Plecháčová, Štěpán Jungwirth a Anna Mládková. Všichni čtyři reprezentují region kolem Ještědu. První tři jmenovaní navíc kralovali o den dříve v závodech volnou technikou a mohli tak ve Vejsplachách slavit velký „double“.

„Je to super mít dvě zlaté medaile. Jsem za to moc ráda," neskrývala radost Nikola Plecháčová, která kralovala oběma závodům starších dívek ročníku 2009.

Naprostá dominance Libereckého kraje se asi úplně nečekala. „Je to takový osud, nikdo to nepředpovídá a pak to přijde samo. Myslím si, že náš kraj na to určitě má. Samozřejmě mohou být soupeři, kteří trénují více a porazí nás, ale tentokrát jsme vyhráli my. Mám radost,“ podotkl Štěpán Jungwirth, dvojnásobný vítěz kategorie starších chlapců ročníku 2008.

Mezi nejlepší šestici, jež byla vyhlašovaná na květinovém ceremoniálu, se několikrát procpali i mladí sportovci z pořádajícího Královéhradeckého kraje. „Myslím si, že jsme se rozhodně neztratili,“ řekla s úsměvem Veronika Holíková (ročník 2008). Ta si v závodě volnou technikou doběhla pro stříbro a na klasice skončila šestá.

Její parťačka Renata Skálová finišovala v pondělí šestá, o den později jí o pouhé tři vteřiny unikl bronz a skončila tak na nepopulární „bramborové“ pozici. „Samozřejmě mě to mrzí, je to škoda, ale co se dá dělat,“ povzdychla si krátce po vyhlášení.

Ve středu má běh na lyžích volno. Ve čtvrtek, tedy v závěrečný den olympiády, se od 14.30 hodin pojede závěrečný závod štafet mix na 3x 1km + 3x 1km klasicky.