Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose před zápasem věděly, že Ukrajina na Slovensku nebodovala a tříbodové vítězství je posune do finále. "Koncentrovaly jsme se na náš výkon," řekla kapitánka Pavla Šmídová.

Nejslabší tým skupiny Češky porazily jasně 25:11, 25:20 a 25:20 za hodinu a tři minuty. "Začátek byl trochu nervózní, ale potom jsme jim odjely a ukázaly, že jsme lepší," řekla nahrávačka Šmídová, která sérií podání v první sadě tým nastartovala. "Byl to kolektivní výkon všech holek na hřišti i mimo hřiště," dodala.

O výhru se zasloužily smečařky, Mlejnková nasázela patnáct bodů a Kossányiová měla o dva méně. Univerzálka Orvošová přidala deset bodů.

"Nervozita před zápasem byla cítit, ale povedl se nám první set a jsem velmi spokojen, že máme šanci hrát Final Four," konstatoval Athanasopulos.

Volejbalistky hnala za výhrou plná hala, přes tisíc fanoušků. Nejvíce slyšet byly děti - účastníci celostátního kola svazového minivolejbalu v barvách. "Bylo to něco neskutečného, paráda. To je takový povolený doping," řekla Šmídová.

Final Four se v chorvatském Varaždínu uskuteční příští týden 21. a 22. června. Hrát se v něm bude i o postup do kvalifikace o elitní Ligu národů. Loni ve Final Four Češky nestačily v semifinále na Maďarky a v duelu o 3. místo zdolaly Finsko.

Druhým vrcholem sezony volejbalistek bude srpnová olympijská kvalifikace. Na mistrovství Evropy poté budou po 14 letech chybět.

Muži se s Evropskou ligou rozloučili výhrou, ve Finsku porazili domácí výběr v pětisetové bitvě 3:2 a ve skupině C skončili třetí.

Skupina A:

ČR - Švédsko 3:0 (11, 20, 20)

Rozhodčí: Pavlov (Rus.), Krtička (ČR). Čas: 63 min. Diváci: 1150 (vyprodáno).

Sestava a body ČR: Kossányiová 13, Purchartová 4, Orvošová 10, Mlejnková 15, Holásková 3, Šmídová 1, libero Dostálová - Patočková 1, Šustrová, Kopecká. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Švédska: Tabaronová 11, Lundvallová 9.