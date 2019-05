Účast byla jako každý rok vysoká, představilo se 117 závodníků ve všech dětských kategoriích dětí od 712 let. V porotě zasedli dva hosté z jiných evropských skupin capoeiry, a to Profesor Felipe (Itálie) a Mestre Paulo Victor (Německo) a předseda poroty a zakladatel organizace Vem Camará Capoeira Mestre Paçoca (Rakousko).

TEREZKA A JAKUB

Jablonečtí závodníci se ve třech z pěti kategorií probojovali až do semifinále a ze dvou kategorií přivezli do Jablonce dvě medaile. Získali je Terezka Tonhäuserová zlatou medaili v kategorii dětí 1112 let mírně pokročilých a Jakub Laurin bronzovou medaili v kategorii dětí 910 let v mírně pokročilých.

PŘÍPRAVU NEPODCENILI

„Letošní přípravu jsme nepodcenili a přineslo nám to po dvou letech neúspěchu a dětských slz dvě medaile, zlatou a bronzovou. A to nám letos onemocněl den před odjezdem Tobiáš Slávik, naše největší želízko v ohni, který se v loni probojoval až do finále a medaile mu unikla o jedno místo. Musím říct, že tento rok všichni jablonečtí závodníci předvedli vynikající výkony a nejvíce mě mile překvapili ti nejmenší sedmiletí capoeristi, kteří letos jeli na závody poprvé nabrat zkušenosti,“ řekl trenér Miroslav Riedel.

Téměř v každé kategorii se Jablonečtí dostali až do semifinálové osmičky. A to je skvělý výsledek. „Jsem na naše děti právem hrdý. Gratuluji všem za letošní skvělou reprezentaci oddílu.“