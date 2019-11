V domácím prostředí svěřenci Milana Bláhy porazili silné Jerigo Plzeň 5:3 a dál pokračují ve stíhací jízdě za vedoucím duem Ústí-Kladno.

Jablonečtí začali proti Jerigu velmi aktivně, za což sklízeli první ovoce už v 5. minutě. Adam Jákl se dostal ke střele z osy hřiště a trefil se nechytatelně k tyči. Když pak hned vzápětí uspěl další kvalitně umístěnou ranou Miroslav Kukla, vedlo GMM už 2:0.

Domácí přehrávali Západočechy hned v několika herních činnostech. Jestli ale v něčem vyloženě vynikali, tak v rohových kopech. První úspěšný signál sehráli Bláhovi svěřenci po čtvrthodině hry, kdy se oblouček Haunolda snesl na nohu Petra Mečíře a ten uklidil balón do sítě. Plzeňští pak sice snížili, jenže pak zakončující Petr Mečíř s Jiřím Haunoldem nachytali obranu hostí na vlas stejným trikem podruhé a bylo to 4:1.

Z úvodu druhé půle se stala pěkná divočina, během níž domácí po několika sporných rozhodnutích tak trochu ztratili koncentraci. Toho hosté dokázali využít, když se zásluhou kapitána Lenka vrátili na rozdíl dvou branek. Po jeho přesné ráně střelecký pramen na obou stranách na dlouhou dobu vyschl.

V powerplay bránili

Přibližně deset minut před koncem přešli hosté do powerplay. Tu ale GMM bránilo velmi ostražitě. Samo pak udeřilo v okamžiku, kdy Jerigo v pěti hráčích do pole nehrálo. A byl to právě brankář Klečka, kdo ve svých rukavicích neudržel ránu Jiřího Haunolda, čehož důrazný bojovník v jabloneckých barvách využil ke gólové dorážce.

Západočeši si alespoň spravili chuť korekcí na konečných 3:5. Zápas doprovázela hlasitá divácká kulisa, která podporovala jablonecký GMM tým. A na výkonu to bylo znát. Domácí hrají své zápasy v městské sportovní hale vždy v pátek. A příznivci si za nimi cestu a čas najdou.

Trenér GMM Jablonec Milan Bláha okomentoval utkání slovy: „Po té smolné prohře v Ústí jsme z toho zápasu měli trochu obavy. Musím říct, že jsme zvládli velice dobře první poločas, kdy jsme de facto rozhodli. Ve druhé půli praktikoval soupeř skoro deset minut powerplay, což tu hru samozřejmě změnilo. My jsme to ale celkem v pohodě ubránili, protože hra bez gólmana v podání Jeriga byla dost statická. Inkasovali jsme až za rozhodnutého stavu. Před utkáním jsme měli cíl vyhrát. To jsme splnili, takže jsme spokojení.“ Další zápas čeká GMM v pátek 29.11 v MSH, od 20,30 h proti Wizards DDM Praha.