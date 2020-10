JAN KOUSAL

PODRŽEL JE GÓLMAN

Futsalisté GMM vyšli v zahajovacím zápase 2. ligy západ bodově naprázdno. V premiérovém zápase nového ročníku nestačili svěřenci Milana Bláhy na favorizovaný tým Boca Juniors Krupka. Nováčkovi, prošpikovaným několika zahraničními hráči, podlehli jasně 4:10.

V úvodních minutách pro Jablonecké vypracoval slušné šance bratři Mečířové nebo debutant Vlach, všechny střelecké pokusy ale ztroskotaly na vynikajícím brankáři Jeronimovi

Hosté s postupujícím časem začali získávat půdu pod nohama, což se projevilo i na skóre. Na konci první desetiminutovky nasměroval Bocu za třemi body kapitán Vasil Knor, na jehož branku navázali do poločasu ještě tři jeho spoluhráči.



PŘIŠLO HROZIVÉ SKÓRE

Krupce navíc vyšel i vstup do druhé půle a po dalších dvou výstavních gólech svítil na světelné tabuli hrozivý stav 0:6. Ve 23. minutě se Jablonec dočkal první trefy v sezóně, když Milan Mazánek jemnou tečí Kořínkova stříleného pasu nachytal Jeronima.

Góly najednou začaly přibývat na obou stranách rovnoměrně. O další dva jablonecké se postarala nová akvizice z libereckého Pampuchu. V samotném závěru se navíc po chybě v hostující powerplay trefil podruhé v zápase i Milan Mazánek.



ZAČÁTEK NEBYL ŠPATNÝ

Jablonec sice hostujícího favorita naháněl marně, čtyřmi góly ale alespoň zmírnil porážku na konečných 4:10.

Trenér GMM Milan Bláha: „Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si několik velmi dobrých střeleckých příležitostí. Bohužel jsme je neproměnili a soupeř nás potrestal laciným gólem z autu. Pak hosté začali hrát powerplay. S gólmanem Jeronimem ji hráli výborně a odskočili do čtyřbrankového vedení. Hned ze začátku druhé půle přidali dva pěkné góly a bylo po zápase. Naši kluci utkání odjezdili, na výborného soupeře to nestačilo. Klukům z Bocy gratuluji, pokud se 2. liga dohraje, nebudou mít konkurenci.“