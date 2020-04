"Jablonecký tým GMM zápas stihl dohrát," uvedl trenér Lukáš Vykoukal.

Poslední zápas jste odehráli 6. března s Wizards Praha. Měl napínavý konec a skončil remízou. V čem bylo to utkání těžké?

Již před samotným zápasem jsme věděli, že nás nečeká lehké utkání. U soupeře došlo v posledních dvou sezónách k výraznému zlepšení, a proto jsme do samotného zápasu vstupovali s respektem.

Začátek zápasu vám ale dobře nevyšel?

Úvod utkání se nám, bohužel, nevydařil a již v 5. minutě jsme prohrávali 0:2. Zhruba v 15. minutě se nám podařilo vyrovnat, ale těsně před poločasem si vzali domácí vedení opět na svoji stranu. Na začátku druhé půle nám domácí odskočili na rozdíl dvou branek. Od tohoto okamžiku jsme převzali iniciativu my a domácí jsme až do samotného závěru přehrávali. Odměnou byla vyrovnávající branka v poslední vteřině zápasu ze sálovky Jana Mečíře.

Zápas tedy rozhodl Jan Mečíř a díky němu jste obhájili 3. místo. Byla nějaká oslava a stálo ho to „něco“?

Jelikož se utkání odehrálo v pátečních večerních hodinách a většinu hráčů čekaly následující den zápasy „velkého fotbalu“, žádná oslava se nekonala. Plánovaná rozlučka se měla uskutečnit v sobotu 14.března. Díky nouzovému stavu se nekonala, a tudíž nebyl ani „vyčíslen“ finanční příspěvek Jana Mečíře do klubové kasy.

Pokud by soutěž pokračovala, jací soupeři vás ještě čekali, o jaké zápasy jste přišli?

Oficiálně měla být soutěž ukončena 13.března. Vzhledem k lichému počtu účastníků a pro nás příznivému losu jsme stačili sehrát poslední zápas na“ Wizardech“ 6.března. Tedy jsme o žádné zápasy nepřišli.

Souhlasili jste s ukončením soutěže nebo byste byli pro jiné řešení?

V této nepříznivé situaci se nabízelo více možností, ale nakonec se tato varianta ukázala jako nejpřijatelnější.

Měli byste šanci hrát i o druhé místo?

Před naším posledním zápasem na pražských Wizardech jsme ztráceli na druhý tým Kladna sedm bodů. Již za tohoto stavu jsme nemohli pomýšlet na druhé místo.

Co teď hráči dělají, mají individuální tréninkové plány nebo volno?

Vzhledem k tomu, že jsou všechny amatérské sporty nyní zakázané, hráči se připravují individuálně. Jezdí na kole, běhají, hrají fotbalgolf.

V týmu hraje Jan, Petr a Matěj Mečířovi. Jsou to sourozenci nebo shoda jmen?

Ano, jsou to sourozenci. V letošní sezoně nastoupili pouze Petr s Janem, poněvadž nejmladší z bratrů Matěj je dlouhodobě zraněný. Petr je kapitán týmu, a zároveň je to dlouhodobě nejlepší střelec 2. ligy. Střelecky se tuto sezonu dařilo i Janovi, kterých nastřílel úctyhodných dvacet branek.

Tvoří tým bývalí nebo hrající fotbalisté nebo i jiní sportovci?

Jsme tým složený pouze z fotbalových hráčů hrajících převážně krajské fotbalové soutěže.

Přibíráte nové členy? Kde a jak se mohou přihlásit?

Pro nadcházející futsalový ročník máme vyhlédnuté 2- 3 posily. V případě vážného zájmu je možnost nás oslovit pomocí kontaktů na našem webu.

S čím jdete do další sezóny?

Do další sezóny půjdeme s cílem porvat se o příčku nejvyšší.