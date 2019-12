Západočeši sice do Jablonce dorazili jen v šesti hráčích do pole, nicméně za svůj nebojácný přístup byli odměnění úvodní brankou Dobiáše. Vedení jim však vydrželo jen pár sekund, když se přesně k tyči trefil Tomáš Beníšek. Následně se po rohovém kopu prosadil i Jan Mečíř. Interobal pak sice srovnal, jenže Mazánek v samotném závěru úvodního dějství upravil na poločasových 3:2.

Také na startu druhého poločasu skórovali jako první Plzeňští. Na Rozboudovu branku však odpověděli domácí dvojitým úderem.

Dostali a hned dali

Petr Mečíř nejprve skóroval po autu Beníška, Janu Mečířovi zase Beníšek připravil míč před takřka odkrytou bránu. Razantní pokrok na cestě k vítězství udělali futsalisté GMM zhruba deset minut před koncem. Beníšek zakončil svůj samostatný únik přesně k tyči, čímž donutil hosty k powerplay. Ta však dopadla pro Interobal katastrofálně, když se dvakrát jednoduše prosadil Petr Mečíř.

Vypadalo to, že GMM míří v klidu za vítězstvím. Další dvě trefy Plzně však přece jen utkání zdramatizovaly, a tak kuriózní branka Beníška přišla velmi vhod. Hostující Dobiáš pak sice ještě pozlobil domácí dalšími dvěma trefami, Jákl a Mazánek ale do jabloneckých řad přinesli definitivní klid. Bláhův tým tak bláznivý duel ovládl poměrem 11:7.

Trenér GMM Jablonec Milan Bláha k napínavému předvánočnímu utkání řekl: „My jsme poslední zápas v roce chtěli hlavně vyhrát. To se podařilo. Můžeme být spokojení s produktivitou, v obranné fázi jsme naopak hráli hodně lehkomyslně. Poslední dobou nám dělají problémy defenzivní standardní situace. Na tom budeme muset zapracovat v tréninkovém procesu. Zaměříme se na to, co zlepšit.

Jan Kousal