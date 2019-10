Jablonecký tým se v soutěžním utkání letos vůbec poprvé prezentoval povedeným začátkem, který vyústil v úvodní branku Jana Mečíře. Pak ale následoval desetiminutový festival neproměněných šancí. Ukončil ho až domácí kapitán Petr Mečíř, jenž zdvojnásobil jablonecký náskok nekompromisní ranou k tyči.

Bráchové to rozjeli

Oba bratři byli v první dvacetiminutovce opravdu v ráži. Jan Mečíř přidal druhý gól díky zaváhání mladoboleslavského gólmana. Petr Mečíř zase skóroval po milimetrovém výhozu gólmana Masaříka. Nejlepší kanonýr 2. ligy pak z desetimetrového kopu zkompletoval hattrick. Malibu se v první půli prosadilo pouze jednou, a tak mělo GMM ve druhém poločase poměrně jednoduchou pozici. Branka nejaktivnějšího mladoboleslavského hráče Ondřeje Rudzana sice znamenala pro hosty jakous takous naději, domácí ale třemi dalšími trefami mladoboleslavský sen o bodech rozmetali.

Střílel ještě Beníšek

Dvakrát se ve druhém poločase netrefil nikdo jiný než Petr Mečíř, který v zápase zaznamenal hned pět branek. Jediným střelcem z domácího tábora mimo Mečířovic rodiny se pak stal Tomáš Beníšek. Jablonec nastřádal celkem osm branek. Mladoboleslavským se v samotném závěru sice podařilo dvakrát rozvlnit Masaříkovu síť, ale to už byla jen kosmetická úpravu konečného výsledku 8:4.

Kouč byl spokojený

Trenér Milan Bláha: „Jsem spokojený. Hlavně v prvním poločase jsme hráli velmi dobře, soupeře jsme přehrávali ve všech směrech. Trochu mě mrzí, že jsme nevyužili více šancí, protože jsme si jich vypracovali opravdu hodně. Hostující gólman svůj tým několikrát podržel. Ve druhém poločase už to od nás bylo trochu volnější, ale zaslouženě jsme to dotáhli do vítězného konce.“