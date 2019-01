Připsali si důležité body

Jablonečtí jsou čtvrtí | Foto: Březinová Dagmar

FK GMM Jablonec – Malibu Mladá Boleslav 10:3

Jablonec n. N. - Malibu přijelo na zápas II. futsalové ligy, skupiny západ, do Jablonce v početném zastoupení. Tempo hry však od začátku diktovali domácí hráči. Nátlakové hře odolávala Mladá Boleslav jen do páté minuty, kdy dopravil míč za brankovou čáru Tomáš Beníšek, jehož střelu pro jistotu doklepl za čáru Zdeněk Suchomel. Branka však v konečném účtování byla připsána Beníškovi.

Ještě v té samé minutě, v níž Beníšek skóre otevřel, odskočili domácí už na dva góly. Ze své první trefy v jabloneckém dresu se mohl radovat Jan Řeháček. Před polovinou první dvacetiminutovky už to bylo 3:0, když se namlsaný Jan Řeháček prosadil podruhé.

Pak se oba týmy na dlouhou dobu střelecky odmlčely. Až v 28. minutě sehráli domácí signál, který si našel cestičku až do brány. Bláha nabil Tomáši Ženíškovi. A ten propálil vše, co mu stálo v cestě. Malibu reagovalo power-play a záhy slavilo první úspěch, Stanislav Piloun vsítil branku na 1:4.

GMM však mělo zápas pevně ve svých rukou. Ondřej Holický zvýšil střelou po zemi na 5:1 a poté, co se Malibu znovu odhodlalo ke hře bez brankáře, se zaskvěl strážce jablonecké svatyně Lukáš Vykoukal. Ten nejprve do opuštěné klece skóroval sám a následně přes celé hřiště našel hlavu Zdeňka Suchomela, jenž využil svých centimetrů a přidal sedmou trefu svého týmu v zápase.

Kanonáda pokračovala, prosadil se nejlepší střelec ligy jablonecký Petr Mečíř. Na druhé straně hosté opět skórovali z power-play, konkrétně snížil Jakub Maryška. Risk se ovšem Mladé Boleslavi o pár sekund později opět vymstil, prázdnou bránu trefil Petr Mečíř.

V utkání došlo i na desetimetrový kop, po šestém akumulovaném faulu domácího výběru ho kopali hosté a Michal Bílek se štěstím Vykoukala pokořil. Poslední slovo však přece jen vyřkl Jablonec, když počet gólů GMM zaokrouhlil na deset Josef Hypius. Jablonecký tým si tak připsal důležité tři body a v tabulce si upevnil čtvrté místo. (db)