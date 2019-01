Liberec, Rádlo /FOTOGALERIE/ – Kickboxeři a boxeři z Iron Fighters kickboxing Rádlo jsou v ringu takřka neporazitelní.

V libereckém centru Babylon se sešli bojovníci z různých koutů České republiky, aby předvedli své umění před pěti sty diváky na Galavečeru bojovníků.



Letošní třetí ročník se poprvé konal ve spolupráci libereckého klubu BFC Liberec vedený mistrem světa Martinem Berkou a rádelského klubu Iron Fighters kickboxing vedený reprezentačním trenérem Aloisem Škeříkem.



„V hlavním programu bylo šest utkání kickboxu v profi pravidlech (bez chráničů) a tři klání klasického boxu. Diváci zhlédli exhibiční vystoupení capuery a vystoupení několikanásobného mistra světa ve free stylu kickboxingu Pavla Benedikta,“ provedl výčet programu galavečera rádelský Škeřík.



Rádelský klub jako první reprezentoval Tomáš Škeřík, který nastoupil po delší zdravotní odmlce na lovosického Petra Gombitu. „Bratr držel otěže zápasu pevně v rukou a nepustil soupeře do žádné větší akce. Ve váze do 75 kg tak připsal našemu klubu první vítězství,“ radoval se trenér a sourozenec Alois.



Medailistka z mistrovství světa v K1 Martina Müllerová se ve váze do 60 kg postavila Marii Janečkové z Muay thai Hodonín. Janečková do té doby měla na svém kontě jen jedinou porážku, a tak se očekávala nesmiřitelná bitva. „Martina od prvních vteřin ukazovala svou úderovou pestrost, která vyústila v nádherné KO na žebra v prvním kole,“ okomentoval zápas velké jablonecké bojovnice Škeřík.



Jeden z nejlepších zápasů předvedli tanvaldský tvrďák Vladimír Kolář a Hundel z Lana gym Praha ve váze do 75 kg dle pravidel K1. „Bitva plná tvrdých kopů kost na kost dopadla lepé pro loňského mistra republiky v thajském boxu Hundela nejtěsnějším rozdílem dva jedna na body,“ popsal další boj člena klubu jeho kouč.



Školu klasického boxu rádelského klubu hájil jedenáctiletý debutant v ringu Petr Záděra proti Danielovi Bažovi z Mostu. „Bažo již měl na svém kontě dvanáct vybojovaných utkání, toho se však mladý boxer nezalekl a bojoval ze všech sil. Rozhodčím vyšla na bodovacích lístcích remíza, se kterou jsme byli velice spokojeni,“ neskrýval radost nad dalším bojem Škeřík.



Hlavní zápas večera v podání reprezentanta a několikanásobného mistra republiky Jana Fendricha a rovněž mistra České republiky Jiřího Skýby nabídl pěkné pěstní přestřelky. Po celé utkání aktivnější Fendrich poslal soupeře ve druhém kole do počítání.

„Do závěrečného kola dostal jasný pokyn hlídat bodový náskok a neinkasovat zbytečný úder,“ prozradil taktické pokyny, které udělil Fendrichovi Škeřík.



Diváci však hnali rádelského borce v před, a ten se nechal strhnout do dalších boxerských výměn. I přesto vyhrál jednomyslným rozhodnutím rozhodčích.



„Naši bojovníci předvedli pěkné sportovní výkony a ukázali se divákům v nejlepším světle. Samotný průběh večera proběhl bez větších problémů a zranění, to pro nás s Martinem Berkou bylo prioritní,“ uzavřel hovor šéftrenér Iron Fighters kickboxing Alois Škeřík.