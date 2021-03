Severočešky získaly historický titul díky vítězství v základní části. Před startem semifinále se totiž sezona ukončila kvůli koronaviru v týmech.

„Celou sezonu jsme makali, na play-off jsme se těšili, ale bohužel to skončilo takhle. Titulu si vážíme, jsme za něj rádi, ale nebudu zastírat, že to není ono,“ řekl v rozhovoru pro Deník kouč nových šampionek Libor Gálík.

Jaký máte pocit z vytouženého titulu, který ale Dukla nezískala úplně sportovní cestou?

Neřekl bych, že to nebylo sportovní cestou. Před sezonou bylo jasně dané, že pokud se nedohraje play-off, tak se bude počítat základní část. Ne že bychom s tím nějak počítali, ale přizpůsobili jsme tomu zápasy a ani jeden jsme nevynechali. V minulé sezoně jsme skončili šestí o jediný set a utekly nám evropské poháry. Čekali jsme na play-off, které se nakonec nehrálo. Věděli jsme, že něco takového může nastat i letos a proto jsme se snažili vyhrát základní část. Nikdo nechce vyhrát bez play-off, ale byl tam i ten aspekt národního týmu, které půjde do „bubliny“. Covid je pořád s námi a dělám v tom neplechu.

Z dlouhodobého pohledu je ale titul zasloužený, když jste vyhráli základní část.

Určitě. Makali jsme celou sezonu a skončili jsme první. K tomu není víc co dodat.

Jak jste triumf oslavili? Už víte, jak a kdy proběhne předání medailí a poháru?

Zatím jsme to nějak neslavili. Chtěli bychom udělat oficiální předání, budeme to řešit i se svazem. Asi to proběhne při jednom domácím utkání mužů Dukly, kteří právě hrají semifinále s Českými Budějovicemi.





Máte po sezoně, rozpustíte tým, nebo budete dál trénovat? Za normálních okolností byste ještě měsíc hráli.

Holkám dáme krátké volno, abychom se na hale nepotkávali s mužským týmem. Nebezpečí covidu je ze všech stran. Máme čtyři holky v reprezentaci, takže ty začnou co nejdříve trénovat s národním týmem. Minimálně tak do půlky června máme v plánu trénovat a zkoušet nové hráčky, které přijdou na testy.



K titulu jste došli za čtyři roky. Byla to rychlá, ale určitě hodně složitá cesta, co?

Vše vzniklo s cílem získat titul a vychovat reprezentantky, což Dukla plní. Postupně jsme se zlepšovali. V extralize to bylo páté a potom třetí místo. V poháru jsme byli loni třetí a letos druzí. Myslím si, že to má slušný progres. Odvádíme tady dobrou práci. Máme plno hráček z vlastní líhně.



Mužstvo jste si sám vypiplal. Musíte být na hráčky hrdý, že se z nich staly šampionky.

Je to systematická práce. V dnešní době mužstva nezůstávají pět let pohromadě, každý rok probíhá obměna kádru. My máme odchovankyně, které nám k tomu prvnímu místu přispěly. Z toho máme největší radost.



Titul už si můžete odškrtnout. Jaké jsou další plány do budoucna?

Teď to bude obhajoba titulu. Chceme získávat jednu medaili za druhou, z toho je největší radost. A taky vychovávat vlastní hráčky.



Třešničkou na tom všem teď bude Liga mistryň.

To se teprve bude řešit, jestli Ligu mistryň budeme hrát. Víme, že sportovně to není jednoduché, ty kluby jsou úplně někde jinde. Ale každý si to chce zahrát.