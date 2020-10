BUDOU MISTROVSTVÍ?

„Děvčata trénují individuálně. Pro menší natáčíme krátká videa, podle kterých se mohou samy připravovat. Už dostaly například video s prvky baletu nebo také s rozcvičením a posilováním. Gymnastika je ale specifické sportovní odvětví na přípravu, takže děvčata spíš chodí hodně do přírody. Jsme nešťastné, protože nevíme, kdy budeme moci začít zase se soutěžemi. Všechny termíny Mistrovství České republiky byly také přesunuté až na podzim. Nevíme, jestli vůbec nějaké mistrovství stihneme,“popsala aktuální situaci v jablonecké gymnastice Jitka Šťovíčková. Stejně jako ostatní sportovci ale dodržují všechna nařízená opatření. „Nestýkáme se, žádné tréninky neprobíhají, pouze mezi s sebou komunikujeme on line,“ dodala starostka.



V Jablonci působí vedle TJ Sokol Sportcentrum ještě další oddíl gymnastiky TJ Bižuterie. Oba oddíly jsou pravidelnými organizátory oblíbených, už tradičních gymnastických podniků, na které se sjíždějí závodnice z celé republiky.



MĚLY HODNĚ PLÁNŮ

„Na začátku listopadu měl náš oddíl organizovat krajský přebor, ale ten byl zrušený. Oddíl TJ Bižuterie pod vedením Heidy Polívkové na 15. listopadu plánoval pravidelný Jablonecký pohár. Děvčata se měla zúčastnit v Hradci Králové Mistrovství republiky nadějí mladších a dorostenek. U mladších je to asi bez předchozích pravidelných tréninků nereálné. Dorostenky by přípravu na mistrovství samy už zvládly,“ uvedla starostka TJ.

Druhý víkend v prosinci se koná Mistrovství republiky v Karlových Varech. „Asi jediné reálné mistrovství, které by mohly absolvovat. Jsme v kontaktu hlavně s těmi nejmenšími děvčaty, aby věděly, že na ně myslíme. Komunikace je hodně důležitá.“