Všichni účastníci bojovali o medaile na několika tatami. A úspěšný byl i domácí, pořádající Judo klub.„Jsme pořadateli Mistrovství republiky mužů a žen seniorské kategorie, což je u nás nejvyšší mistrovská soutěž. Nastoupilo do ní sto třicet závodníků, včetně juniorských reprezentantů. Ti nejlepší z nejlepších chyběli, protože se připravují na mistrovství světa,“ uvedl ředitel soutěže Michael Man.

Jablonecký Judo klub neodešel z tatami s prázdnou. Eva Janíková, která získala druhé místo a stala se vicemistryní České republiky v kategorii -63kg.

V neděli měl premiéru takový, jak uvedl ředitel soutěže, unikát, protože se konaly najednou dvě soutěže. „Pro dětské kategorie jsme uspořádali Samurajskou katanu. Do té nastoupilo kolem sedmi set závodníků. Přijely i dva týmy z Polska. Tento náš závod už je známý mezi kluby a také vyhledávaný, protože se pořádá ve velké hale a zájemci mohou dorazit s mnoha závodníky. Původně to byla jen regionální soutěž. Ale dnes k nám jezdí závodníci z celé republiky,“ uvedl Man. Na jednom z kurtů ještě probíhalo zároveň Mistrovství republiky družstev dorostenek. Pro dorosteneckou kategorii se jedná také o nejvyšší domácí soutěž. V Jablonci se jí zúčastnilo pět družstev. Domácí klub zastoupení neměl. Za to v žákovských kategoriích bojovalo o medaile přes třicet Jabloneckých.

Účast byla po oba dny veliká. „V mládežnických kategoriích se v loňském roce povedly nábory snad ve všech oddílech v republice. Dětí přibylo a mají zájem o soutěže, kde si mohou poměřit svoje schopnosti s ostatními závodníky.„Za náš klub startovala třicítka dětí. Také raději vyjíždíme na velké závody než do malých tělocvičen. Jsme s naší základnou spokojení. Díky městu máme už k dispozici svoji Judo arénu, děti trénují po všech stránkách v kvalitních podmínkách. V historii našeho klubu je současná základna nejvyšší, jaká kdy byla. A nechybějí nám pro ni ani trenéři,“ uvedl Michael Man. Velké akce, které jablonečtí judisté organizují, jsou velmi oblíbené. Závodníci se na ně pravidelně vracejí.

Za organizaci ručí Roman Polák, který je, jak uvedl ředitel, duší a mozkem takových akcí v Jablonci. A kolem sebe má tým spolupracovníků, kteří už vědí, co a kdy je potřeba. A pomáhají jim také rodiče závodníků. Ti během soutěží na děti dohlížejí. Roman Polák potvrdil: „Oba dny probíhaly, jak jsme očekávali. Vysokou účast jsme zvládli. Organizace byla bez problémů.“ Škoda, že se na tak úspěšnou akci nepřišli podívat pozvaní z magistrátu.