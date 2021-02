„Závod byl velmi náročný hlavně kvůli počasí. Hodně silně foukalo, do toho pršelo. Většina z nás hodně prochladla. Ztuhlo mi celé tělo a už jsem nedokázala za takových podmínek závod dokončit,“ popsala velmi náročné podmínky závodu MS zkušená závodnice.

Těžké rozhodnutí

Rozhodnout se na trati, že už dál člověk nepojede, určitě není jednoduché. To i Pavla potvrdila. „Takové rozhodnutí je hodně těžké. Jednou za kariéru se to ale asi stane. Celý okruh ještě přemýšlíte, jestli to půjde, jestli se člověk ještě zahřeje a rozjede se a jestli se cokoli změní a půjde to v závodě pokračovat. V tom momentě mi moje rozhodnutí přišlo jako správné,“ vylíčila Pavla.



Ta boj na jakékoli dráze nikdy hned tak nevzdává. Tentokrát ale všechno nahrávalo tomu, že je lepší raději odstoupit. Jak dodala, trať pořadatelé připravili opravdu tak, aby odpovídala mistrovství světa.

Není pláž jako pláž

„Byla náročná ve všech ohledech. Obzvlášť v té části, kdy jsme jely po pobřeží. Tam to bylo hodně těžké. Jsem z hor, na písku zase až tak často nejezdím. Část trati vedla po pláži, tedy v písku. Pod slovem pláž si každý z nás představí příjemné místo v létě. Tato byla ale pořádně podmáčená. A navíc byla zima,“ uvedla k náročné části závodu Pavla.



Na Mistrovství světa v belgickém Odense ji doprovázel trenér Miloslav Hollósi. A ten popsal mistrovský závod slovy: „V noci byl příliv a na pláži byla voda. Pak přišel odliv a písek byl úplně jiný, než jaký známe od nás.“

Závodnice také dlouho čekaly na startu. Během těch patnácti minut stály ve větru, na dešti. Neměly možnost se někde schovat. „Nebyl tam pro děvčata, ani pro muže zabezpečený nějaký stan, kde by se mohli skrýt před deštěm. Počasí bylo kolem nuly. Každý měl nějakou tu neprodyšnou bundu, ale promokly jim boty, rukavice… A když pak jeli po okraji moře, tak je ještě pořádně skropily vlny. Kdo tam zastavil, stál ve vodě.“ Trenér potvrdil, že věděli, jak asi trať vypadá, ale mohli na ni jen závodníci. On, jako Pavly doprovod, se na ni nedostal.

Pořadatelé, vzhledem k aktuální situaci s covidem, nařídili přísná opatření. „Trať byla oplocená, dokonce závodní prostory hlídala policie, i na koních. Například Italové nebo Holanďané tam šli jen s rezervami a dostali pokutu 250 euro za to, že tam neměli co dělat,“ vylíčil zázemí trenér Hollósi.



Závodníky a závodnice museli také absolvovat testy, stejně jako i trenéři a doprovod. „Měli jsme pásku na ruce, kontrolovali nám akreditace a to, jestli vůbec můžu s Pavlou do zázemí závodu. Bylo to opravdu velmi přísné. Úsměvné bylo to, že obchody a nejen s potravinami a i restaurace byly za určitých omezení otevřené,“ vylíčil situaci v Belgii kouč.

Jak to Pavla myslela?

A co znamenala na facebooku Pavly věta, která její fanoušky trochu vyděsila? Cyklocrosařka napsala, že je čas na změnu…



Svůj výrok okomentovala slovy: „Teď mám spoustu času na přemýšlení. Proto ta věta byla taková z mé strany nedokončená. Každý si ji mohl domyslet po svém. S koncem nepočítám. Určitě bych s tím nedokázala jen tak přestat. Ale čas na změnu určitě je. Na jakou, to si zatím ještě nechám pro sebe,“ uvedla tajuplně účastnice mistrovství světa.

Odpočívá a přemýšlí

V těchto dnech, jak potvrdila, si užívá trochu volna a klidu, vyráží na běžky a hlavně se těší, že bude mít i víc času na svoje svěřence, mladé, začínající cyklisty. Spolu s trenérem se věnuje několika perspektivním závodníkům, kteří mají zájem se cyklistice věnovat. A kdo jiný by jim mohl předávat ty nejlepší zkušenosti, než Pavla Havlíková a Miloslav Hollósi.



„Mají chuť se věnovat cyklistickému sportu a jsou tomu naklonění i jejich rodiče. Máme proto jasnou vizi. Chceme s novou skupinou zase útočit na přední příčky závodů v Českém poháru v cyklokrosu, na silnici i na horských kolech. To je práce, která nás stále nabíjí. A Pavla si při tom na chvíli odpočine od svého závodění,“ zdůraznil trenér. Jablonečtí cyklisté jsou v nejlepších rukách. Mnohaleté zkušenosti jak Pavly Havlíkové, tak jejího trenéra jim mohou pomoct k výborným výsledkům.