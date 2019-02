Olomouc, Rádlo - Borci Iron fighters kickboxing Rádlo na světovém šampionátu sbírali cenné kovy

Jiří Havránek | Foto: Archiv Jiří Havránek

Kick boxeři z Rádla skvěle reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa v kickboxu, které se konalo v Olomouci. Klání se zúčastnilo šestatřicet zemí světa. K nejpočetnějším výpravám patřilo tradičně Německo, Polsko, Velká Británie, Turecko, Itálie, Rakousko, Austrálie, Kamerun, Arménie, Írán, Švédsko, Rusko, USA. Český národní tým reprezentovali čtyři členové klubu Iron fighters kickboxing Rádlo v čele s trenérem Aloisem Škeříkem.

„Martina Müllerová startovala v disciplíně -63 kg lightcontact, v eliminačních bojích si vedla velmi dobře a probojovala se do semifinále. V něm bojovala s australskou závodnicí Annou Rusnak, se kterou svedla naprosto vyrovnaný boj, ale rozhodčí se přiklonili na stranu australské závodnice. Martina tak zůstala před branami finále a získala bronz, ze kterého byla trošku na rozpacích,“ sdělil trenér Alois Škeřík.

Stříbro pro Českou republiku vybojoval nejmladší účastník mistrovství sedmnáctiletý Tomáš Škeřík, jenž v plnokontaktní disciplíně fullcontact mužů do 71 kg porazil Bruckera Thorstena z Německa a Itala Bruna Romano. „Ve finále se Tomáš střetl s dlouholetým reprezentantem Josefem Vitáskem, který byl v souboji generací úspěšnější a vyhrál. Tomáš ukázal své kvality a rozhodně nedal svou kůži zadarmo,“ pochválil bratra Škeřík.

Další borec Jan Fendrich startoval v disciplíně fullcontact i v lowkick do 75 kg. „Jako trenér jsem si přál, aby sesbíral co nejvíce zkušeností. Honza se propracoval do semifinále fulcontactu, kde nastoupil proti Íránci Khoubani Hassan.“ Sdělil trenér borců z Rádla. První dvě kola byla vyrovnaná, ve třetím Fendrich trefil přesný hák na bradu a borec z Íránu se odporoučel k zemi. „Verdikt K. O. ve 3. kole. Semifinále lowkicku mělo podobný průběh. Belgický černoch Akakpo Cepric poslal tvrdým zvedákem na spodek ve třetím kole Fendricha na zem. Neskutečný obrat se děl o dvacet vteřin později, Honza opět zasáhl zadní hák na bradu soupeře, a ten nebyl schopen pokračovat v boji. Sobotní finále ve fullu s přehledem vyhrál Fendrich na body nad borcem z Francie Ericem Fauconnierem,“ popsal zlatý úspěch Fendricha Škeřík. Fendrich následně nastoupil do finále lowkicku, ve kterém mu ale chyběly síly, a podlehl reprezentantovi Kamerunu.

Poslední zástupce klubu v barvách reprezentace Jiří Havránek měl jasný cíl. Dvě zlaté. Startoval ve fullu i v lowkicku. Podřídil tomu veškerý volný čas i rodinný život, aby mohl své tříměsíční dceři darovat dva cenné kovy. Jiří svůj cíl splnil bez většího zaváhání. V šesti zápasech porazil Němce, Turka, Rakušana Samuela Pfeifera, všechny stylem K.O. Jediný, kdo doboxoval zápas proti Havránkovi do konce, byl Ital Russo Pasquale ve finále lowkicku,“ popsal první zlatý úspěch Havránka trenér.

Finále fullu do 91 kg bylo opět české a opět souboj generací. Havránek finálový souboj vyhrál přímým kopem na bradu.

„Po tomto kopu se soupeři objevila tržná rána na pět stehů a zápas byl ukončen. Double Havránka, který by měl podstoupit operaci lokte, by měl být dostatečný tahák na nabídku do profi ringu. Výkony předčily mé trenérské plány, takže spokojenost je obrovská,“ neskrýval radost Alois Škeřík.