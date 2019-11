Házenkáři Jablonce po velkém boji zvítězili v domácím prostředí nad velmi kvalitním soupeřem z Loun, a to zejména díky kolektivnímu výkonu a návratu střelce Tomáše Hány.

Utkání Jablonce (v červeném) proti Lounům | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Boj o každý míč, tak by se dalo nazvat toto utkání. Oběma týmům se moc nepovedl vstup do sezóny, a tak je pro ně každý bod důležitý. I to bylo na tomto utkání znát, když hosté z Loun přijeli s kompletním kádrem patnácti hráčů.