JABLONEC NAD NISOU - V I. poločase byla Mimoň “na ručník”, ve druhém vybojovala přijatelný výsledek.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Regionální derby ve II. lize házenkářů přineslo tentokrát, oproti očekávání, slušnou házenou, ve které ELP Jablonec porazila Jiskru Mimoň 29:24 (20:10). Je otázkou posuzování rozhodčích, proč byl poměr vyloučených a nařízených sedmiček takový, jaký byl. V každém případě nezaujatý divák si jistě uvědomil, komu že pánové v černém (tentokrát červeném) přáli víc. Nic to nezměnilo na skutečnosti, že Pragováci začali utkání ambiciózně, bojovně a po osmi minutách vedli 6:1, když soupeře předčili ve všech herních činnostech. Do patnácté minuty hosté sice snížili na 9:6, ale poté se až do přestávky změnilo utkání v exhibici domácího týmu a poslední pětiminutovka byla pro hosty skutečně na pověstný ručník.

Druhý poločas začali Pragováci až příliš klidně a Mimoňští toho využili ke snížení náskoku na 21:15, když se domácím nedařilo zakončování akcí. Výrazné zlepšení Pragováků mezi 37. a 46. minutou přineslo několik jejich vydařených, exhibičně zakončených akcí a to i v době, kdy hráli prakticky stále v oslabení. To přineslo opět výraznou změnu ve skóre a jejich desetibrankový náskok – 26:16. Na to zareagoval domácí trenér tím, že již tradičně pustil na hřiště mladíky. Tentokrát to však nejšťastnější tah nebyl, neboť Žákovi, Vranému, ani Trejbalovi se příliš nepodařilo tak říkajíc naskočit do rozjetého vlaku. Navíc v té době pokračovala série vyloučení a sedmiček proti domácímu týmu. Utkání po třetím vyloučení nedohráli Svoboda a R. Hlinka a sedm minut před koncem hráli Pragováci víc jak minutu pouze ve třech. To vše nahrálo Mimoni k tomu, že dokázala zkorigovat konečný výsledek na přijatelný rozdíl pěti branek – 29:24. Pro Jablonec to byl zisk dalších důležitých bodů a upevnění pozice mezi devítibodovými týmy na 3.-5. místě průběžné tabulky II. ligy. Zároveň přiblížení k vedoucí Bělé, která prohrála na Dukle, na rozdíl 3 bodů.

K utkání nám trenér vítězného týmu p. Dědeček řekl, cituji: “ Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem spokojen. Měli jsme však utkání rozehrané tak, že jsme jej mohli dohrát v poklidu a ještě si vedle zisku bodů i vylepšit skóre. Víte, že razím cestu dávání příležitosti mladým. Tentokrát však na nich byl vidět určitý útlum po sobotním dvojutkání za dorost a béčko v České Lípě. Své odvedl pouze odpočatý Matek. Základní kádr sedmi hráčů v poli a oba brankáři však dnes odvedli vysoký standard a bylo znát, že diváci se házenou dobře bavili a o to nám jde především. Ještě bych chtěl připomenout, že v neděli 28.10. předehráváme utkání II. ligy se Slavií Praha, kterou tentokrát hostíme v Tanvaldu, tradičně od 17.00 hodin. Toto utkání je zároveň i utkáním 2. kola Českého poháru.” Konec citace.

Sestavy a branky: Jablonec: D. Hlinka, Opata – Mrklas 10, R. Hlinka 5, Dědeček, O. Heinl a Svoboda po 3, Ziebiker a Jakubec po 2, Žák 1, Matek, Vraný a Trejbal. Sedmičky: ELP 2 (1) – MIM 11 (6). Vyloučení: 9 – 1. Rozhodčí: Mára a Svítek z Prahy.