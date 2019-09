Handball Jablonec – HK Dvůr Králové 26:17 (10:6)

Utkání bylo zpočátku vyrovnané, hosté rychle vedli 1:3 a 2:4, ale domácí obrana se postupně zlepšovala a domácí gólman Hlinka přidal několik důležitých zákroků.

Hosté se nadřeli na branku a Jablonečtí otočili ze 2:4 na 9:4 během 15 minut, kdy hosté nevstřelili branku. Kombinační hra domácích většinou vedla ke vstřelení branky. Domácí ovšem dobrým výkonem udrželi poločasové vedení 10:6.

Hosté v druhém poločase zlepšili svůj výkon, ale Jablonec si stále udržoval minimálně tříbrankový náskok. A když domácí přece jen udělali chybu v obraně, v bráně stál vynikající Hlinka. Kolektivní hra domácích, kde se na vstřelení branek podílela většina hráčů, vedla k překvapivému, ale zaslouženému vítězství nad silným soupeřem. Jablonecká házená se tak může těšit na los třetího kola a všichni doufají, že se zase po dvou letech v Jablonci představí extraligový soupeř.

Hodnocení trenéra Františka Dědečeka: Jsem rád za kluky, že se jim to povedlo. Byl to těžký soupeř. Měli jsme kvalitní přípravu před sezonou, doufám, že jim to dodá zdravé sebevědomí do dalších zápasů. Tentokrát to nebylo o jednom střelci deseti branek, ale o mnoha střelcích ze všech pozic, což je dobré znamení. Myslím si, že ani hra nebyla tak tvrdá, jak vypovídá počet vyloučených 11:8. Musím ještě poděkovat trenérům našeho dorostu, jak připravili dva starší dorostence, Vojtu Janatu a Tomáše Střižíka, kteří jak lidsky, tak herně zapadli do kolektivu áčka, jen tak dál.“

Sestava a branky: Hlinka D., Kubal – Svoboda S. 5, Krčka 4, Střižík 4, Trejbal P 3, Šatava 3, Radosta 3, Janata 3, Preisler 1, Svoboda T., Trejbal D., Smrček.

V sobotu 21.9. čeká jablonecké házenkáře první utkání nového ročníku druhé ligy a přijede velmi těžký soupeř z Plzně, tým Košutky, tentokrát ovšem až od 19.30