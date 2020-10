V dalším domácím střetnutí II. ligy porazili jablonečtí házenkáři jednoznačně rezervu Sokola Vršovic 32:19, když především v prvním poločase hráli výborně a vytvořili si výrazný jedenácti gólový náskok 20:9. Jablonecký tým se tímto vítězstvím dostal na druhé místo tabulky 2.ligy mužů.



Handball Jablonec – Sokol Vršovice B 32:19 (20:9)



Do utkání vstoupili domácí razantně a už na konci první minuty vedli 2:0, ovšem tým soupeře složený z mladých hráčů se během pár minut oklepal a dostal se do jednogólového vedení 2:3.

Bylo to naštěstí pro domácí naposledy. Pevná obrana a dobrý brankář David Hlinka postupně začali ubírat soupeři síly a Jablonečtí se dostali zpět do vedení, zejména se střelecky dařilo Trejbalovi, Hánovi a Janderovi. Ještě kolem 21. minuty první půle soupeř z Vršovic prohrával pouze o 4 branky 13:9, pak ovšem předvedl své kvality Marek Tomáš na levém křídle. Neomylně proměňoval jeden rychlý přechod za druhým a stanovil jednoznačný poločasový stav 20:9.



MLADÍ UKÁZALI, CO UMÍ

Za tohoto stavu bylo téměř o utkání rozhodnuto. Druhý poločas byl již vyrovnaný, mladíci z Vršovic se nevzdali a stále bojovali o každou vstřelenou branku. V jabloneckém týmu dostali větší příležitost i střídající hráči, zejména nadějný dorostenec Střižík a pivot Kříž.



Hodnocení trenéra Františka Dědečka: „Potvrdili jsme dobrou formu z posledních utkání, již během první půle jsme prostřídali skoro celou sestavu, ve druhém poločase nám trošku vázla spolupráce v útoku a hlad po gólech. Ale jsme rád, že se předvedli i naši nejmladší a nevedli si vůbec špatně. Je škoda, že teď bude minimálně 14 dní pauza a všechny soutěže se zastaví.“



Sestava a branky: Hlinka, Chaloupka – Tomáš 8, P Trejbal 7, Hána 5, Vraný 4, Jandera 3, Střižík 3, Novotný 1, Radosta1, Smrček, Svoboda T., Šatava, Kříž