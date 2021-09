Oba týmy se dopodrobna znají ze soutěže a tak bylo jasné, že budou rozhodovat detaily. Mladá Boleslav nastoupila do utkání lépe a po celý první poločas byla o chloupek lepší. Výborný byl boleslavský brankář Kuka a střelci Janhuba s Jaklem. Na jablonecké straně se dařilo opět v brance mladému Novákovi a střelecky táhl celý tým Vraný spolu s Krčkou, který se prosazoval v rychlých přechodech. Zároveň Krčka 10 vteřin před koncem první půle snižoval na poločasových 12:13 pro hosty.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí a podařilo se jim vytvořit 2-3 brankový náskok 17:15 a 21:18, za tohoto stavu jablonečtí po získaném míči šli do přečíslení, ovšem špatnou nahrávkou se opět k míči dostal soupeř a místo očekávaných 22:18, byl stav 21:19 a v dalších minutách boleslavští srovnali výsledek na 22:22 a hrálo se prakticky od znova.

Za stavu 23:23 chytil domácí brankář Chaloupka sedmimetrový hod. Za vyrovnaného stavu 25:25 v čase 59:31 vstřelil domácí Střižík vítěznou branku. V závěrečném tlaku Boleslav ještě skórovala, ale kvůli přešlapu brankoviště nebyla branka uznána. V dramatickém utkání byl domácí celek o trochu šťastnější.

Hodnocení trenéra Františka Dědečka: "Bylo to vyrovnané utkání, které se muselo divákům líbit, jsem rád že jsme postoupili do dalšího kola, ke konci utkání už jsme hráli prakticky bez střídání a na krev, snad přijede do Jablonce extraligový tým, aby diváci mohli vidět to nejlepší co běhá po českých palubovkách, ale již teď v sobotu 18.9. nás od 17.00 v městské hale čeká v derby Liberec, což bude ještě těžší utkání, než bylo to pohárové s Mladou Boleslaví

Jablonec – Mladá Boleslav 26:25 (12:13)

Sestava a branky: Novák, Chaloupka – Vraný 9, Krčka 5, Hána 3, Střižík 3, Dědeček 2, Tomáš 2, Jandera 1, Smrček 1, Radosta, Preisler, Svoboda, Šatava