Výborný nápad házenkářů! V Libereckém kraji navštěvují základní školy a ligoví hráči představují žákům házenou. A nejen teoreticky. Ukázku tréninku, různých pohybových aktivit a také krátkého zápasu si s nimi děti vyzkouší na vlastní kůži. A že se jim to líbí, o tom svědčí noví zájemci o tento sport.

David Kudrhalt - házená Jablonec | Foto: archiv DK

David Kudrhalt, krajský manažer Českého svazu házené, obléká dres týmu Házená Jablonec. Je také trenérem mládeže a rozhodčím. Házená mu učarovala a on se jí upsal hned na několika postech. Navštěvuje základní školy v Libereckém okrese a nabízí chlapcům a děvčatům si házenou ochutnat. Do škol totiž, společně se svým házenkářským kolegou Patrikem Matulou, přivážejí ukázku házenkářského tréninku. A že stojí za to, o tom se přesvědčili také žáci ZŠ Jablonec – Rýnovice.

Jak dlouho už se věnujete házené a jak si momentálně vede Jablonec?

Házenou hraji od šesti let, takže už čtrnáctý rok. Jablonec si vede stabilně, hrajeme ve druhé lize. Nedávno jsme změnili přípravu, máme nového kondičního trenéra a zaměřujeme se na zlepšení výsledků. Náš tým se omladil, což považuji za přínosné. Začínáme hrát rychlou moderní házenou, takže jdeme správným směrem. Aktuálně jsme na pátém místě s dvaadvaceti body.



A jak často máte zápasy?

Máme zápasy jednou venku a jednou doma. Hrajeme v jablonecké sportovní hale u přehrady. Ale, když je tam plno, hrajeme i domácí zápasy v Železném Brodě, jako to bylo třeba minulý podzim.



A na kdy můžeme pozvat jablonecké fanoušky?

Náš nejbližší domácí zápas je zároveň poslední v sezóně, protože nyní budeme hrát dvakrát venku. Je to čtvrtého května, v sobotu, nastoupíme proti Lovosicím.



Co je cílem vašich návštěv na základních školách?

Cílem je rozšířit povědomí o házené mezi dětmi. Chceme, aby děti poznaly, že házená existuje a snažíme se to prezentovat atraktivním způsobem. U nejmenších jde spíše o zábavu a pohyb než o samotnou házenou, takže se snažíme ukázat sport zábavnou formou her a cvičení.



A kdo tuto zajímavou akci pořádá?

Akce se koná pod záštitou krajského svazu. Zajišťuje ji liberecký krajský svaz házené, ale vždy ve spolupráci s místním klubem. Když jsme v Jablonci, máme s sebou informační letáčky jabloneckého klubu, aby děti mohly přijít do nejbližšího klubu. V Liberci rozdáváme letáčky jako nábor do liberekého klubu a chystáme se i do České Lípy a dalších měst.



Jak dlouho projekt funguje a na kolika školách už jste byli?

Projekt funguje dlouhodobě a je organizován Českým svazem házené. Za poslední půlrok jsme navštívili všechny základní školy v Liberci a v Jablonci nám chybí jen jedna nebo dvě.



S jakými ohlasy jste se setkali ve školách?

Vedení škol bylo vždy vstřícné a ohlasy jsou pozitivní. Učitelé oceňují, že se děti naučí něco nového, co mohou zařadit do hodin tělesné výchovy. Házená je komplexní sport. Díky projektu už k nám do jabloneckého klubu začaly chodit nové děti.

A zahrají si malí házenkáři také zápasy?

Seznámili jsme je s mini házenou a po ukázkových hodinách pořádáme turnaj mezi školami, kde si děti mohou zahrát proti sobě.



Házené už se nějaký rok věnujete. Jak se házená změnila od doby, kdy jste začínal?

Házená se mi líbí, protože je dynamická a rychlá. V posledních letech se kvalita a rychlost hry zlepšily a je potřeba se učit hrát hlavně v rychlosti a stále se zdokonalovat se.



Jaké jsou podle vás, sportovce, dnešní děti co se týká sportu?

Dnešní děti jsou ovlivněné dobou a tráví více času u počítačů než někde venku. Je proto důležité je dostat zpět k pohybu.



A jaké jsou vaše osobní cíle v házené?

Hráčsky už nemám velké ambice, ale chtěl bych se zlepšovat jako trenér a rozhodčí.



Trénujete mládež v Jablonci?

Ano, trénuji děti od šesti do deseti let.



Měl jste nějaké vzory v házené?

Obdivoval jsem Filipa Jíchu a Mikkela Hansena, ale zatím se mi nepodařilo dosáhnout jejich úrovně.



Jak si stojí česká házená ve srovnání se zahraničím?

Stále zaostáváme za zeměmi, kde je házená populárnější a kde se jí lidé mohou i živit. Potřebujeme se zlepšit, abychom byli konkurenceschopnější.



Kolik času házené věnujete?

Házená je součástí mého každodenního života. Mám tréninky, zápasy a práci spojenou s házenou.



Co na to říká vaše přítelkyně?

Momentálně nemám přítelkyni, takže je to v pořádku.



Jak si vedete v tabulkách střelců a obránců?

Po zranění ramene už nejsem takový střelec jako dříve. Spíše se soustředím na tvorbu hry a přihrávky.



Rodiče většinou zjišťují, jestli je určitý sport pro jejich ratolest nebezpečný. Jak je to s házenou?

Každý sport má svá rizika, ale házená není nejrizikovější. Je to kontaktní sport, ale rozvíjí všechny motorické vlastnosti a koordinaci.