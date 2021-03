Teprve šestnáctiletá jablonecká Zuzana Hnyková se v loňském roce dostala do výběrového družstva juniorské reprezentace v akrobatickém lyžování.

Zuzana Hnyková | Foto: ilustrační

„V nadějné přípravě na podzim loňského roku ale přišel úraz a mladá závodnice musela předčasně ukončit sezonu. Do konce zimní sezony rehabilitovala natržené kolení vazy, aby mohla v naskočit do přípravy na letošní sezonu,“ uvedl předseda a marketingový manažer disciplíny Mogul Skiing Head of Mogulsskiing Daniel Honzig.