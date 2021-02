„Dnes se mi jelo celkem dobře. Ale pak jsem měla takový malý problém. V jednom místě jsem najela do takové hroudy a vypnula mi lyže. A tím jsem ztratila půl minuty na holky, se kterými jsem byla v kontaktu. To byla obrovská škoda,“ vylíčila kolizi na trati Adéla.

Holky zase dohnala

V závodě ale dál pokračovala. „Chytla jsem se jednoho závodníka, s ním jsem se svezla a skupinku holek dojela. Ale síly už chyběly, jinak bych třeba ještě porazila alespoň Káju Grohovou nebo i další děvčata. Dost mě to mrzí,“dodala v cíli Boudíková.

Na konstatování, že se to může stát každému a kdykoliv, prozadila, že to byla spíše její chyba. „Na lyžích je takový systém, který se dá zamknout. A to je pojistka, aby se vám vázání neotevřelo. A já jsem si to zapomněla zamknout. Takže ve finále to byla moje chyba,“ zalitovala rodačka ze Zásady.

Podmínky, jak si přáli

Podmínky letošní „Padesátky“ si ale pochvalovala. „Byla to nádhera, krásné počasí, bezvadné podmínky. Takhle jsme si to vždycky na Jizerské padesátce všichni představovali,“ dodala Adéla.

Pro ni to byl letos vrcholný závod sezóny. V cíli mezi ženami dojela v celkovém pořadí jako čtrnáctá.