Na atletickém stadionu jablonecké Střelnice se konaly závody mladých atletických nadějí. A předcházela jim slavnostní událost. První závod v běhu na padesát metrů byl odstartován po několikaměsíční pauze kvůli retopingu. Konal se na kvalitním, zcela novém, moderním povrchu. Ten by měl sloužit jak závodníkům, tak i jablonecké veřejnosti.

retoping hala, stadion v Jablonci | Foto: Václav Novotný

Předseda TJ LIAZ Martin Michalský k významné události v historii jablonecké atletiky řekl:



Došlo ke znovuobnovení činnosti na atletickém stadionu a v atletické hale po té, co se provedla akce zvaná retoping. Během ní byl kompletně obnoven veškerý povrch na stadionu a v hale. Povrch, kterému se dříve říkalo tartan, polytan. Nový povrch má daleko lepší chemické vlastnosti. Stadion je dnes v takových parametrech, aby se zde mohlo pořádat mistrovství republiky dospělých atletů a atletek."

Kdo se na akci podílel finančně?

Národní sportovní agentura, Město Jablonec, TJ LIAZ a doufejme, že se na tom bude podílet i Liberecký kraj.

Jak vysoká to byla investice?

Celková investice byla ve výši třiceti sedmi milionů, dvacet šest se podařilo získat od Národní sportovní agentury a deset milionů od vlastníka, tedy to byla dotace města. Zbývající finance hradily tělovýchovná jednota a kraj.

Stadion a hala byly tedy v létě mimo provoz nebo se akce konala za provozu?

Ano, byly mimo provoz. Takovou akci není možné provádět za provozu. Začátkem června jsme stadion a halu museli uzavřít a kompletně odstrojit. To nebylo jednoduché uložit všechna doskočiště a další vybavení. A museli jsme předat areál dodavatelské firmě, aby mohla zahájit práce.

A všechno proběhlo podle časového harmonogramu?

Ano. V Jablonci bývá někdy problém s počasím. To musí odpovídat technologickým normám a postupům. V srpnu sice asi čtrnáct dnů pršelo, ale všechno se stihlo v termínu a stadion jsme předávali 26. září jako poslední hotovou věc.

Co retoping přinese z hlediska pořádání závodů?

Český atletický svaz dal příslib, že se tady bude konat v roce 2025 nejprestižnější Mistrovství republiky v atletice dospělých, na kterém by se měla představit nejlepší česká špička. A ta by si z tohoto našeho závodiště mohla užít i nejhezčí výhled na Jablonec.

Je jablonecký stadion aktuálně nejlepší v republice?

Nejlepší těžko říct, v republice jsou další stadiony, například v Ostravě, na Julisce a jiné. Je to ale určitě jeden z mála stadionů, který splňuje certifikaci k pořádání mistrovství republiky.

Známá a tradiční akce Jablonecká hala bude pokračovat?

Určitě ano. Naše hala má ale svá specifika, neodpovídá poloměr standardům halových okruhů. My máme třistametrový ovál. Je to z důvodu toho, že hala je určená pro trénink. Pro mezinárodní závody nebo certifikované mítinky je možné použít halu na technické disciplíny a sprinty. A na to se také úspěšně využívá.

Jaké změny nastaly v hale?

Je udělaná kompletně nová plocha umělého povrchu. Podařilo se získat nové dopadiště na kouli, nové doskočiště a byla upravená i všechna infrastruktura.

Kolik let má teď nový povrch sloužit?

Původní tady byl pětadvacet let a nyní už byl v hodně dezolátním stavu. Otevření bylo před devatenácti lety. V Jablonci klimatické podmínky dávají všemu hodně zabrat. Snad se v řádu deseti let podaří zase povrchy stadionu a haly obnovit.

Máte ještě další nápady k vylepšení podmínek pro atlety na stadionu nebo v hale?

V hlavě jich mám vždycky spoustu. A proto říkám, kdo nestaví, nežije. Co se týká atletického stadionu a atletické haly, tak jsme nyní ve velmi vysokém standardu. A mojí ambicí je udržet to tak, aby nedocházelo k újmě stadionu nebo haly. Můžu říct, že stadion i hala jsou vybavené tak, aby umožňovaly maximální možný trénink a aby stadion umožňoval uspořádat mistrovství republiky a v hale skvělý halový mítink, aby na nich mohli sportovat jak dospělí, výkonnostní sportovci, tak ti malí. A také je nutné připomenout, že sportovat v nich může i veřejnost, chodí sem lidé do haly běhat, mohou využívat nebo si zahrát badminton.