Ladislav Míka, účastník všech ročníků J50: „Je to super příležitost projet se na lyžích. Ten závod mě pořád motivuje.“

Bjorn Daehlie, osminásobný olympijský vítěz: „Je to fantastický závod s krásným výhledem.“Pavel Benc, olympijský medailista, vítěz J50: „Kolem 50 je stále větší kolotoč a jede jí více hvězd, ale samotný závod zůstal pořád stejně příjemný. Tisíce účastníků, to je pro pořadatele vyznamenáním.“

Alena Bartošová, bývalá lyžařka, účastnice dvou zimních OH: Jizers50 byla pro mne poctou. Jela jsem ji pro kluky, kteří zahynuli v Peru.“

A kolem Jizerské padesátky se také hromadí mnoho zajímavostí.

Historie Jizerské 50 sahá do roku 1968, kdy se konal první závod jako zimní příprava horolezců na sezónu. Když se v roce 1970 vypravili jedni ze zakladatelů závodu na horolezeckou Expedici Peru, netušili, jaký osud je čeká. Pod kamennou lavinou peruánského Huascaránu přišlo o život čtrnáct členů výpravy, patnáctý zemřel ještě o pár dnů dříve. Od té doby nese závod přídomek Memoriál Expedice Peru 70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou součástí slavnostního zahájení Jizerské 50. A koná se také mše v kostele Sv. Antonína na Bedřichově.

Nejvíce vítězství, celkem pět, vybojoval Jiří Beran.

V prvním ročníku Jizerské padesátky se vyhlašovaly čtyři kategorie: horolezci do 40 let, nad 40 let, lyžaři a ostatní sportovci.

Nejpomalejší čas Jizerské padesátky, v roce 1983, zapomněli organizátoři stanovit limit. Nejpomalejší čas, 8 hodin, 18 minut a 27 vteřin, zaznamenal Jaroslav Slavík. Letos se příjezd posledního závodníka očekává v 16,30 h.