Ústí nad Labem Jablonec 23:24 (12:10)

Hostům se rozpadla polovina základní sestavy. Ke zraněným Krčkovi a Tomášovi se přidal z pracovních důvodů i Patrik Trejbal, a tak Jablonečtí přišli o svoje letošní tři nejlepší střelce.

Otázka zněla, kdo je nahradí? Bude to týmový výkon nebo se někdo výrazně prosadí? Naštěstí pro hosty se povedly obě varianty. Střelecky se prosadil Míra Říha s osmi brankami. Ten přesně plní tu roli zkušeného klíčové hráče v okamžicích, kdy se mladým moc nedaří. A týmový výkon sehrál také svoji roli. Hráči se semkli a otočili stav utkání sedm minut před koncem z 21:18 na konečných 23:24. Vláďa Šatava nahradil zraněného Ondru Krčku a jeho čtyři branky výrazně pomohly i přesto, že těch branek mohl dát daleko více.

Obrana fungovala dobře, brankář David Hlinka v klíčových momentech podržel tým, a tak svěřenci trenéra Františka Dědečka mohli slavit důležité vítězství.

Hodnocení trenéra: „Máme dva body, zápas nebyl koukatelný, nebyl moc kvalitní, ale to jablonecké házenkářské srdce v posledních deseti minutách, to jsem tam viděl a za to jsem rád, to nám přineslo dva body.“ (db)

Sestava a branky : Hlinka D. Říha 8, Šatava 4, Svoboda S. 3, Hlinka R. 3, Novotný 2, Jandera 2, Žák 2, Smrček , Preisler, Svoboda T. , Radosta.