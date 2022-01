„Musím hráče za výkon v tomto utkání pochválit,“ řekl trenér Pěnčína Miroslav Procházka a v hodnocení přípravného duelu pokračoval: „Prohráli jsme 3:4, dvě naše branky dal Nulíček a jednu Pour. Byl to skoro totožný zápas jako před týdnem v České Lípě, docela kvalitní.“ Jablonecká rezerva nastoupila proti pěnčínské sestavě bez několika hráčů, kteří se účastní soustředění A týmu ve Španělsku.„Sehráli jsme s rezervou dobrý zápas, byl jsem spokojený. I když je to prohra, je to dobrý výsledek. Už se taky stalo, že jsme od nich inkasovali 9:0. Několik hráčů nám ještě chybělo, ale byli jsme celkem kompletní.“Pěnčínský tým trénuje třikrát v týdnu. V sobotu 29. ledna od 10,30 hrají přátelský zápas na hřišti Železného Brodu. A pak budou mít hráči týden volna. Hned potom, v sobotu 12. únoru nastoupí do přípravného utkání proti Rychnovu. O zajímavé momenty nebyla v přátelském zápase nouze. Jablonečtí šli do vedení hned v úvodu z nařízené penalty zásluhou Vošahlíka. Pokutový kop nařídil hlavní arbitr i na opačné straně hřiště, ale Vrabcovo zakončení zneškodnil gólman Ježek! V závěru prvního poločasu domácí tým zvýšil na 2:0 po akci a centru Diviše z pravé strany a přesné hlavičce útočníka Svrčka.

ŠANCÍ JAKO V HOKEJI

Po změně stran se dvakrát zastřeloval Vošahlík, nejdříve se kličkou zbavil i gólmana, ale z úhlu netrefil prostor branky a o chvíli později donutil brankáře Pěnčína vyboxovat jeho tvrdou ránu. Půl hodiny před koncem zápasu se předvedl samostatným únikem skoro z poloviny hřiště hostující Nulíček a chladnokrevně snížil k tyči na 2:1. Pěnčín byl při chuti a za dalších sedm minut se radoval z vyrovnání na 2:2. Jablonečtí si ale vzali vedení zpět po dobrém průniku Štěpánka, jehož centr proměnil hlavou znovu Svrček na 3:2. Hokejová přestřelka pokračovala, když rozhodčí ponechal Pěnčínu výhodu po faulu ve středu hřiště a hosté akci znovu dotáhli do vyrovnání na 3:3. O závěrečnou trefu se ale postarali opět Jablonečtí, Vošahlíkův centr v šestnáctce propadl k volnému Schoberovi a ten přidal šest minut před koncem čtvrtou trefu Vodičkova celku. V závěru odmítl vyrovnání Nulíček, když netrefil ve vyložené pozici prostor branky.

V sobotu 29. ledna od 11 h se utká rezerva doma v duelu s divizní SK Sparta Kolín.